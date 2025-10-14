Suscribete a
ABC Premium

Gimnasia

El TAS mantiene la exclusión de los gimnastas israelíes del Mundial de Indonesia

El tribunal deportivo no atiende las «medidas cautelares» solicitadas por la federación israelí

Indonesia prohíbe la participación de Israel en el Mundial de gimnasia artística de Yakarta

El TAS mantiene la exclusión de los gimnastas israelíes del Mundial de Indonesia
X
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha decidido este martes mantener la exclusión de los atletas de Israel en el Mundial de gimnasia artística que se celebra en Yakarte, Indonesia, en la segunda mitad de este mes de octubre, después de que el gobierno del país asiático denegara las visas a sus atletas ... .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app