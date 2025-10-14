El TAS mantiene la exclusión de los gimnastas israelíes del Mundial de Indonesia

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha decidido este martes mantener la exclusión de los atletas de Israel en el Mundial de gimnasia artística que se celebra en Yakarte, Indonesia, en la segunda mitad de este mes de octubre, después de que el gobierno del país asiático denegara las visas a sus atletas ... .

El máximo tribunal de justicia deportiva no atendió a las «medidas cautelares» solicitadas por la federación israelí, que pretendía que el TAS impusiera a la Federación Internacional de Gimnasia y a su homóloga indonesia «garantías sobre la participación del equipo israelí en el Mundial o el desplazamiento o la anulación del evento».

Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo y con un gran apoyo a la causa palestina, ya está lista para recibir a medio millar de gimnastas representando a 79 países para los campeonatos que se llevarán a cabo del 19 al 25 de octubre. Sin embargo, el gobierno de Indonesia anunció la pasada semana que no mantendría «ningún contacto con Israel hasta que reconozca la existencia de una Palestina libre y soberana» y por ello no daría visas a los seis gimnastas israelíes que iban a participar en el evento.

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) se limitó a «tomar nota» de la decisión de Indonesia, pero sin confirmar ni desmentir las afirmaciones de la federación indonesia, según las cuales la institución habría apoyado el viernes la medida. Por su parte, la federación israelí recurrió ante el TAS este supuesto posicionamiento de la FIG y los seis gimnastas israelíes excluidos presentaron un recurso paralelo para poder participar en el Mundial.

De todas estas reacciones aseguró el lunes estar informado Eric Thohir, ministro indonesio de Juventud y Deportes, que se reafirmó en el veto de su país. «Indonesia tiene sus propias reglas y se mantiene firme sobre los principios que defiende a ese respecto. Por supuesto que afrontaremos este proceso con honor», escribió en Instagram.

Tensión Indonesia-Israel

No es el primer roce entre Indonesia e Israel en el ámbito deportivo. Ya en marzo de 2023, la FIFA retiró al país asiático la organización del Mundial Sub-20, después de que de que el gobernador de Bali, Wayan Koster, y el de la provincia de Java central, Ganjar Pranowo, expresaran su oposición a la participación de Israel. Y meses después, en julio del mismo año, fue la propia Indonesia la que renunció a organizar los Juegos Mundiales de Playa pues, aunque oficialmente explicó que era por motivos presupuestarios, medios locales desvelaron que el motivo fue la negativa de Koster a recibir a una delegación israelí.