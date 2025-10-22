Suscribete a
ABC Premium

Gimnasia artística

Un Mundial de gimnasia agitado: prohibiciones, vetos y un regreso de Rusia con dudas

El COI prohíbe a Indonesia albergar competiciones deportivas olímpicas por su decisión de no dejar participar a atletas israelíes; el oro en concurso completo fue para Daiki Hashimoto

El TAS mantiene la exclusión de los gimnastas israelíes del Mundial de Indonesia

Melnikova, durante el ejercicio de barra
Melnikova, durante el ejercicio de barra EFE
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se disputa estos días el Mundial de Gimnasia de Yakarta (Indonesia, entre saltos de trampolín, equilibrios en la barra, giros en las asimétricas y consecuencias de conflictos bélicos sin resolver. A pesar de los esfuerzos de los atletas, coletazos de los enfrentamientos entre Israel ... y Palestina y de la invasión de Rusia a Ucrania han entrado también en competición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app