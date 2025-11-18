Estos son todos los equipos clasificados para el Mundial 2026

Empacho de fútbol en verano de 2026. FIFA ha ampliado el cupo de clasificados a la Copa del Mundo de 32 a 48 selecciones, de modo que el número de partidos se incrementa de los 64 de Catar... a ¡104! Más ... de una centena de encuentros y más de un mes de fútbol (del 11 de junio al 19 de julio) que se repartirán entre Canadá, México y Estados Unidos, las tres sedes elegidas para la 23ª edición del Mundial.

FIFA no solo estrena el formato de 48 selecciones, sino también el de un Mundial que albergan conjuntamente tres países, lo mismo que sucederá en la siguiente edición, la de 2030, con Marruecos, Portugal y España, con muchos detalles aún por determinar. Como, sobre todo, quién se quedará con la final.

Las selecciones clasificadas para el Mundial 2026

Hay que remontarse a septiembre de 2023, momento en el que dieron comienzo las eliminatorias mundialistas en la zona sudamericana, más largas al ser un total de 18 partidos. En Europa, sin embargo, la fase de clasificación se ha disputado al completo al 2025, al celebrarse en años anteriores la Eurocopa y la Nations League.

Exceptuando los tres países anfitriones, clasificados directamente por su papel de organizadores, Japón fue la primera en obtener su billete para la fase final. Tras ella le han seguido las siguientes selecciones que completarán, ya en el primer trimestre de 2026, los 48.

Equipos que jugarán el Mundial 2026 Canadá

México

Estados Unidos

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Catar

Inglaterra

Arabia Saudí

Costa de Marfil

Senegal

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

Bélgica

Austria

Suiza

España

Escocia

El sorteo de la fase final tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a partir de las 18:00 (hora peninsular española), si bien este se realizará sin conocer la identidad de las 48 selecciones, ya que en ese momento quedará aún por conocer seis clasificados.

Las seis restantes saldrán de las dos repescas: una exclusiva entre selecciones europeas, entre ellas Italia —se perdió los dos últimos Mundiales tras caer en el playoff— y otra entre conjuntos del resto de las confederaciones, con una de Asia (Irak), África (República Democrática del Congo), Sudamérica (Bolivia), Oceanía (Nueva Caledonia) y dos de Norteamérica y Centroamérica que faltan por conocerse. Todas las repescas tendrán lugar en la ventana de finales de marzo de 2026.