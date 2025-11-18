Suscribete a
Al Real Madrid solo le faltaba insultar

«Plantar cara al Barça exige rigor, oficio y liderazgo. Y en el club blanco, lamentablemente, no encontramos nada de eso»

El asombroso viaje de Edna: la goleadora que derrotó al Barça llegó a España en patera

Momento de la expulsión del preparador físico del Real Madrid
Momento de la expulsión del preparador físico del Real Madrid
Manuel Merinero

Manuel Merinero

Paola Cebollada López, árbitra del 'no clásico' disputado este sábado entre el Barcelona y el Real Madrid (4-0 a favor de las catalanas), reflejó en el acta lo siguiente: «Real Madrid. En el minuto 82, el miembro del cuerpo técnico Jairo Huerta García ... fue expulsado por dirigirse a un técnico del equipo adversario en los siguientes términos: 'Eres un subnormal'».

