Paola Cebollada López, árbitra del 'no clásico' disputado este sábado entre el Barcelona y el Real Madrid (4-0 a favor de las catalanas), reflejó en el acta lo siguiente: «Real Madrid. En el minuto 82, el miembro del cuerpo técnico Jairo Huerta García ... fue expulsado por dirigirse a un técnico del equipo adversario en los siguientes términos: 'Eres un subnormal'».

El comportamiento del preparador físico de las blancas volvió a dejar una estampa bochornosa del Real Madrid. Vergonzosa la chulería, fruto de la impotencia, cierto, pero impropia de quien supuestamente está para sostener al equipo, no para hundirlo aún más. Su actitud ridícula es extrapolable a la de las jugadoras merengues cuando se enfrentan a las blaugranas. Se convierten en un equipo superado, con un banquillo desbordado y una sección que parece no entender que competir contra el Barcelona exige algo más que un escudo y un presupuesto.

Plantar cara al Barça exige rigor, oficio y liderazgo. Y en el Real Madrid, lamentablemente, no encontramos nada de eso. Se refleja en el cuerpo técnico, superado y carente de la experiencia que una entidad como la madrileña debería demandar. Un cuerpo técnico serio mantiene la cabeza fría; uno inexperto transforma la frustración en insulto, en chulería sin sentido. ¿De qué sirve hablar de «proyecto» si quienes deben construirlo no tienen ni la experiencia ni la templanza para sostenerlo en momentos duros?

El Real Madrid no supo estar a la altura de lo que se espera de un club semejante. Gestionó el encuentro como si fuera un equipo pequeño. El insulto de Huerta no fue frustración, fue sencillamente soberbia. Fue el gesto de un equipo que, al verse superado, no tiene herramientas tácticas ni emocionales para responder. Olvidó que llamarse Real Madrid no es sólo lucir una camiseta blanca, es garra, profesionalidad, elegancia, respeto por el rival y señorío.

Lo único que refleja un exabrupto así es una realidad incómoda: el Real Madrid Femenino es un gigante institucional con un staff técnico y una dirección deportiva de nivel aficionado. Mientras el Barcelona posee una estructura técnica sólida, formada y curtida en grandes escenarios, el Madrid sigue improvisando.

Varios fueron los nombres de exfutbolistas que sonaron durante el verano para dirigir al Real Madrid. A ellos se unieron dos nombres que se pusieron encima de la mesa: Ángel Villacampa y José Luis Sánchez Vera. Ninguno acabó llegando a la meta.

Ángel Villacampa, que era el elegido por el club, es un entrenador con experiencia —Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, América de México—, un hombre de carácter aguerrido, reflejo de su trabajo en los equipos por los que ha pasado: duros de roer y sólidos en la competición. ¿Qué pasó? Ana Rossell se cargó su candidatura. La directora deportiva puso encima de la mesa a José Luis Sánchez Vera, un entrenador al que ella lleva intentando fichar desde el primer año de existencia del club, cuando quiso despedir a David Aznar. En el club no aceptaron a Sánchez Vera y finalmente se eligió a Pau Quesada. ¿Quién lo eligió? Pau compuso un equipo de trabajo joven, inexperto en la alta competición. Entre sus miembros, Jairo Huerta García, ascendido después de varias temporadas en el juvenil y procedente de las prácticas (las hizo en cantera masculina) del Máster de la Universidad Europea.

El Barcelona ganó simple y llanamente porque es mejor. Pero ayudó, sin duda, que el Real Madrid cuente con una dirección deportiva y un equipo técnico con poca experiencia, menos carácter y nulo control emocional. El Madrid necesita una reestructuración profunda. Mientras el Barça acredita ser un proyecto profesional, el Madrid sigue actuando como un equipo que se presentó al clásico con el mismo miedo que un debutante. Y lo que es peor, con un banquillo que, cuando explota, lo hace insultando. Así no se construye nada importante y mucho menos una sección elegante y de altísima calidad como debería ser la del Real Madrid, actualmente cuarto en la Liga, su peor clasificación en las tres últimas temporadas una vez disputadas once jornadas.