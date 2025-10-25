Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL

Alexia Putellas, la centrocampista del gol

La jugadora del Barcelona suma 39 tantos con la camiseta de España gracias a su doblete con la camiseta de España y supera a Vero Boquete como segunda máxima goleadora en la historia de la selección, solo por detrás de los 57 de Jenni Hermoso

Un estreno por todo lo alto

Alexia Putellas remata en su segundo gol ante Suecia
Alexia Putellas remata en su segundo gol ante Suecia EFE
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Trabaja la selección española femenina desde este sábado con la mente puesta en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones, que tendrá lugar este martes en Gotemburgo. Una eliminatoria que España dejó prácticamente finiquitada después de pasar por encima ... de Suecia en La Rosaleda. Cuatro goles anotados, ninguno encajado y una sensación de superioridad que hicieron del debut de Sonia Bermúdez como seleccionadora una fiesta. Un estreno soñado que tuvo su gran partícipe, aunque fuera Claudia Pina la elegida como mejor jugadora del partido, en Alexia Putellas, una centrocampista con una relación sin igual con el gol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app