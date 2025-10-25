Alexia Putellas, la centrocampista del gol

Trabaja la selección española femenina desde este sábado con la mente puesta en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones, que tendrá lugar este martes en Gotemburgo. Una eliminatoria que España dejó prácticamente finiquitada después de pasar por encima ... de Suecia en La Rosaleda. Cuatro goles anotados, ninguno encajado y una sensación de superioridad que hicieron del debut de Sonia Bermúdez como seleccionadora una fiesta. Un estreno soñado que tuvo su gran partícipe, aunque fuera Claudia Pina la elegida como mejor jugadora del partido, en Alexia Putellas, una centrocampista con una relación sin igual con el gol.

La puesta en escena de Suecia sorprendió a España gracias a su agobiante presión que provocaba una pérdida tras otra en la salida de balón de las de Bermúdez. Unos primeros minutos de agobio, aun sin recibir ninguna ocasión, que terminaron gracias el gobierno de Alexia en el centro del campo. La jugadora del Barcelona aportaba ese criterio y esa calidad para anular los intentos de las suecas hacerse con la posesión. Una capacidad a la que se sumó su temible llegada. A los once minutos, asumió el lanzamiento de una falta en la frontal del área y conectó un precioso remate directo a la escuadra. Y antes del descanso, acompañó con olfato una genial jugada combinativa de las españolas que terminó con el remate al larguero de Pina, que dejó un rechace aprovechado por Alexia para completar su doblete y sentenciar el encuentro en la primera mitad.

Dos goles que permiten a la de Mollet del Vallés sumar un total de 39 con la camiseta de España y superar a una leyenda como Vero Boquete (38) en el segundo escalón de máximas goleadoras en la historia de la selección. Por delante, únicamente quedan los 57 de Jenni Hermoso, en lo más alto de la clasificación. Unos registros que hablan de una centrocampista con alma de delantera y que agrandan la figura de la jugadora que más veces ha defendido la selección española (139). Con 31 años todavía, Alexia amenaza con seguir sumando internacionalidades y goles.

Tras el encuentro, se mostró encantada de escalar en la clasificación de máximas goleadoras, una circunstancia de la que se no se percató hasta que pasó por la zona mixta de La Rosaleda. «Un lujo estar en esa lista, son grandes leyendas que han jugado y Jenni, en activo aún. He tenido la suerte de compartir vestuario con ellas y es un orgullo estar en ese ranking. No sé cuántos lleva Jenni, pero yo soy mediocentro, es complicado tener muchas oportunidades. Trabajo para ser eficaz cuando se presente esa ocasión y ayudar al equipo», sostuvo ante la diferencia de 18 goles que existe entre los dos primeros puestos.

Un comienzo ilusionante para la selección de Bermúdez en la que Alexia debe multiplicarse para estar presente en el comienzo de la jugada y en su finalización. «Sonia me pide un rol de ayudar en la salida del balón, de organizar al equipo y después de tener esa llegada, algo de libertad. Son pocos días, pero entendiendo qué quiere de mí Sonia, e intentando llevarlo a la perfección para aportar todo lo que tengo», aseveró Alexia, que añadió que tratarán de acudir a Gotemburgo con la misma mentalidad a pesar de la abultada diferencia en la eliminatoria. El martes, un posible nuevo episodio de la especial relación entre la centrocampista y el gol.