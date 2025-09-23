El Real Madrid no acudió de manera institucional a la gala del Balón de Oro. Pero dado que es una de las ceremonias con los premios más importantes del mundo, es comprensible que algunas de las estrellas del firmamento blanco, tanto femeninas como masculinas, ... estén locas por ir. Aseguran en el club, que los jugadoras y las jugadoras que quisieran acudir de manera voluntaria a la entrega de premios, tenían permiso para hacerlo. Un 'tú sabrás lo que haces' que los padres dicen a sus hijos trasnochadores cuando la norma doméstica es la de estar en casa a las 10. Había un veto tácito.

Los futbolistas que estaban nominados para el Balón de Oro eran Bellingham, Vinicius y Mbappé; al mejor jugador menor de 21 años, Dean Huijsen; y al mejor portero, Courtois. Ni rastro de ninguno de ellos por el Théâtre du Châtelet de Paris. Podría aceptarse como excusa el hecho de que hoy tuvieran partido de Liga, pero otras veces esa cercanía horaria no fue impedimento.

En el equipo femenino había dos nominadas. Linda Caicedo y Caroline Weir. La colombiana, que quedó segunda en el trofeo Kopa a la mejor jugadora menor de 21 años por detrás de la barcelonista Vicky López, siguió las normas no escritas del club y no acudió a París. Pero la escocesa sí se presentó en la gala, con un espectacular vestido rojo de Moss Studio, del brazo de su marido, Josh Emerson.

Weir, de 30 años, ha pasado esta temporada de ser una jugadora referente del club tanto en lo deportivo como en imagen, a tener un discreto rol secundario. Ya no es titular indiscutible, está jugando fuera de su posición y en el partido más importante del equipo, frente al Eintrcah de Frankfurt, vio desde el banquillo como sus compañeras lo resolvían de manera brillante. Por edad, por rendimiento y por lo difícil que tiene conseguir títulos tanto en el Real Madrid como en la selección escocesa quizás esta fuera la última vez en que pudiera estar entre las nominadas, así que no dudó en disfrutar de la oportunidad de codearse con los mejores futbolistas del mundo. Acabó 30ª, última de las candidatas, pero asistió.

Más allá de la pataleta por la derrota de Vinicius en 2024, la ausencia del Real Madrid de esta gala supone un error estratégico que retrata su falta de visión con el fútbol femenino. Si Linda hubiera sido la ganadora y hubiera levantado el trofeo, la imagen habría sido histórica: una futbolista del Real Madrid en la cumbre del fútbol mundial, consolidando el proyecto merengue en un escenario global. Sin embargo, ni la jugadora ni la institución se dieron cita en el evento que define jerarquías y narrativas en el fútbol mundial. Esa ausencia, lejos de pasar desapercibida, envía un mensaje inequívoco de desinterés. El Real Madrid suele presumir de universalidad, de estar presente en cada gran escenario deportivo. Pero cuando se trataba de respaldar a una de sus máximas figuras y, de paso, al fútbol femenino, prefirió mirar hacia otro lado.

No basta con fichar talento y hablar de grandeza; la grandeza también se mide en la capacidad de acompañar, de hacer disfrutar a los miles de fans que tienen las futbolistas, de dar visibilidad al deporte y al equipo y de respaldar a quienes representan tu escudo en instancias decisivas. Si el Real Madrid aspira a ser más que un invitado tardío en el fútbol femenino, debe dejar de tratarlo como un proyecto secundario. Porque cuando ni siquiera te presentas en la noche en la que tu jugadora puede hacer historia, no solo le fallas a ella: fallas al club, a la afición y al futuro del deporte.

Pero pese al veto tácito, Caroline Weir sí estuvo.