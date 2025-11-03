Suscribete a
Es fútbol y es femenino

El asombroso viaje de Edna: la goleadora que derrotó al Barça llegó a España en patera

La futbolista de la Real Sociedad, que está a punto de ser convocada por la selección, vino recién nacida desde Marruecos, donde su padre fue deportado de vuelta, y sobrevivió junto a su madre y su hermano de la caridad de una monja y la venta de pañuelos de papel en un semáforo de Sevilla

Edna, con la camiseta de la Real Sociedad, salta junto a Irene Paredes en el partido ganado al Barça
Manuel Merinero

La Real Sociedad de Arturo Ruiz venció al Barça (1-0 ) con una diana de Edna Imade y tanto el gol como el dejar su portería a cero tienen su historia. El equipo azulgrana llevaba desde el 20 de enero de 2020 (0-0, ... frente al Atlético de Madrid) marcando en todos los partidos de liga. Y Edna, que juega en la la Real Sociedad cedida por el Bayern de Múnich, fue elegida mejor jugadora del histórico triunfo ante Alexia, Aitana y compañía.

