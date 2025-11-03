El asombroso viaje de Edna: la goleadora que derrotó al Barça llegó a España en patera

La Real Sociedad de Arturo Ruiz venció al Barça (1-0 ) con una diana de Edna Imade y tanto el gol como el dejar su portería a cero tienen su historia. El equipo azulgrana llevaba desde el 20 de enero de 2020 (0-0, ... frente al Atlético de Madrid) marcando en todos los partidos de liga. Y Edna, que juega en la la Real Sociedad cedida por el Bayern de Múnich, fue elegida mejor jugadora del histórico triunfo ante Alexia, Aitana y compañía.

La historia de Edna (Marruecos, 5 de octubre de 2000) es asombrosa, de película. A finales de los noventa, Nigeria sufría golpes de estados, guerras, violaciones de derechos y derramamientos de sangre. Floren Imade, la madre de Edna, harta de vivir con miedo y embarazada, decidió huir junto a su marido, cruzar el desierto del Sáhara y plantarse en Marruecos, donde quedaron retenidos nada más llegar. Pocas semanas después, dio a luz a dos mellizos, Edna y Paul.

El matrimonio no cejó en su empeño de buscar una vida mejor y esperó con paciencia la posibilidad de embarcar en una patera para cruzar el estrecho de Gibraltar en busca de una Europa próspera. Durante el trayecto, como en una película de terror, el mar embravecido que chocaba con la barcaza hizo que el pequeño Paul cayera al agua. Un hombre que hacía el mismo viaje, no dudó en lanzarse a por él y lo salvó.

Cuando lograron pisar suelo español, el padre fue detenido y enviado a Almería para su deportación (no lo ha vuelto a ver). La madre, desesperada, dejó a los bebés en Algeciras al cuidado de una familia de acogida. Hasta que conoció a una monja keniata que acogió a los tres en su convento de Sevilla. La familia fue sobreviviendo a base de caridad y del dinero que obtenía Floren vendiendo pañuelos de papel en uno de los semáforos más transitados de la capital andaluza. «En Navidad, mi madre solía traer algo más de dinero a casa; parece que en esas fechas la gente se solidariza más», recordaba Edna hace solo unos días.

La pequeña Edna se integró en Andalucía y se aficionó al fútbol, forjando su carácter en equipos de formación hasta que en la temporada 2017-2018 comenzó a jugar en la Agrupación Deportiva Nervión. Luego, de 2019 a 2021, jugó con el Málaga. Después pasó al Cacereño, hasta 2023, donde despunta y llega a quedar pichichi de la segunda división. Pero su verdadera explosión llegó las dos temporadas siguientes, en las filas del Granada, donde coincide con Arturo Ruiz, su entrenador actual. Su salto internacional fue su fichaje por el Bayern de Múnich, que esta temporada la ha cedido a la Real Sociedad.

Edna sueña con ir algún día a Nigeria a conocer a su familia, aunque le dan miedo las penurias, las enfermedades y la guerra. Futbolísticamente ha tomado la decisión de jugar con España, dispone de la doble nacionalidad. De hecho, ya ha estado en la prelista de convocadas de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez. La FIFA permite representar a un país si la jugadora cumple al menos uno de los siguientes requisitos (art. 5 y 7 del reglamento): nacer en el territorio de esa asociación, que lo hubieran hecho sus padres o abuelos o residir al menos cinco años consecutivos después de cumplir los 18 años en el país (el que sí cumple Edna). De la documentación necesaria para ser convocada (pasaporte en vigor, certificado de residencia, certificado de nacimiento o nacionalidad, declaración de no haber jugado con otra selección o autorización de la FIFA en caso de haberlo hecho) solo le queda por entregar un certificado de antecedentes penales de su país de origen.

Por trayectoria y condiciones deportivas, Edna deberá estar en la próxima lista de 23. Es una jugadora distinta a todo lo que tenemos. Reúne fuerza, potencia y gol. De momento, este domingo pasó a la historia como la autora del gol de penalti que tumbó al Barça en el primer partido liguero que se queda sin anotar más de cinco años después.

Es cierto que es un Barça mermado por las bajas por lesión de Patri, Salma, Pajor y Kika Nazaret, algo que no se va a solucionar a corto plazo (hasta principio de año como mínimo, no se espera la vuelta de ninguna de ellas). Pero Edna Imade no solo marcó ese gol que derrotó al Barça, sino que demostró que el futuro del fútbol femenino también se construye con talento, coraje y oportunidades