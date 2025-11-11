El presupuesto de la sección del Real Madrid refleja la realidad del fútbol femenino español y es un fiel espejo de la más que dudosa apuesta del club blanco por ella. La realidad es que la sostenibilidad de su sección femenina sigue dependiendo en ... gran medida de los recursos que genera el fútbol masculino. En definitiva, el crecimiento del fútbol femenino continúa apoyándose más en la voluntad que en una inversión firme y decidida.

El Real Madrid presenta en los presupuestos unos ingresos de explotación de 12.381.000 euros. Llaman la atención los 735.000 euros (5,9%) obtenidos por socios y estadio, pues el incremento en esta partida respecto al año pasado (que se cerró con 590.000 euros de ingresos) es del 19,7%. Y eso es algo sorprendente, ya que la asistencia de aficionados al campo se ha visto reducida alarmantemente: va menos gente, pero el club presupuesta más ingresos en este sentido. Seguro que habrá una explicación, pero de momento desata las especulaciones, la más poderosa, una incógnita: ¿abrirán el Bernabéu?

Otra partida de ingresos corresponde a los provenientes por amistosos y competiciones internacionales, donde el cierre de la temporada 2024-25 llegó a los 1.014.000 euros; esta temporada se han presupuestado 1.017.000 euros, es decir prácticamente lo mismo, un 8,22% de los ingresos. Sorprende la reducción de un 10%, que es la rebaja en los ingresos por derechos de televisión (en 441.000 euros se cerró la temporada anterior y se han presupuestado para esta 400.000 euros (3,23% del total). ¿Por qué? Los derechos de televisión en el caso de La Liga F están vendidos a Dazn con unas cifras que son públicas. ¿Acaso ha habido una reducción en lo que en principio iba a pagar Dazn por los derechos esta temporada?

Ya conté en esta columna que la retransmisión de los partidos de esta temporada pendió de un hilo y el acuerdo entre La Liga F y Dazn estuvo a punto de romperse. ¿Será cierto que se llegó a un acuerdo bajando el precio? Porque, si no es por eso, ¿por qué el Real Madrid presupuesta menos cantidad?

La gran cifra en las partidas presupuestarias llega por marketing: se presupuestan 10.229.000 euros (un 82,61%). La inversión en patrocinio en deporte femenino durante el año 2024 fue de 65.000.000 de euros y sólo FC Barcelona y Real Madrid acapararon en torno al 30% de la inversión que realizan las marcas. Ambos clubes del fútbol profesional comparten la mayoría de sus patrocinadores entre las secciones y sólo algunos son exclusivamente femeninos.

Estos datos son una muestra más de que las secciones femeninas sobreviven gracias al dinero que los clubes deriven del masculino, y el Real Madrid no iba a ser una excepción. Sin el dinero de los chicos, la sección sería inviable desde el punto de vista económico y no se podrían mantener las estructuras actuales. Los gastos de la primera plantilla presupuestados ascienden a 10.478.000 euros, pero como en cantera no se presupuestan ingresos y sí gastos por valor de 2.502.000 euros, el resultado final del presupuesto es de unas pérdidas de 599.000 euros, por lo que la sección femenina del Real Madrid será deficitaria, según lo presupuestado para la temporada 2025-2026.

¿Soluciones? En mi opinión, y analizando las cuentas la sección, podría ser rentable y sostenible si se llevaran a cabo dos acciones. La primera, un recorte en los gastos de personal deportivo y no deportivo de cantera, 1.732.000 euros (mucho más que lo que gastan la mayoría de los equipos de La Liga F en ese concepto). Si no generan ni van a generar ingresos ni a corto, ni a medio ni a largo plazo, puesto que no se van a vender jugadoras canteranas, no tiene sentido que las cuentas de toda la sección no salgan por la inversión en salarios de la cantera.

La segunda acción sería traspasar jugadoras. La única jugadora a fecha de hoy con valor en el mercado y con contrato en vigor hasta el 30 de junio del 2026 es Linda Caicedo. En su caso concreto habría tres opciones: la primera, venderla en el mercado de invierno y equilibrar las cuentas. La segunda, renovarla, con los que el club dejaría patente su apuesta sin fisuras por la sección, manteniendo el salario de una jugadora a la altura de otras estrellas de los grandes clubes (FC Barcelona, Olympique de Lyon, Chelsea o los equipos de EE.UU). La tercera opción de la trilogía sería simple y llanamente dejarla ir gratis en verano, algo que dejaría al descubierto la mala gestión de la sección que, de momento, ni gana títulos, ni retiene talento ni es capaz de tener unos resultados económicos positivos.