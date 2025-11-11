Suscribete a
ABC Premium

es fútbol y es femenino

La sección femenina, una carga para el Real Madrid

«Su sostenibilidad sigue dependiendo en gran medida de los recursos que genera el fútbol masculino. Sin esta ayuda su supervivencia sería inviable desde el punto de vista económico»

El caos del Real Madrid femenino: un proyecto sin rumbo

Las jugadoras del Real Madrid en el último partido de Liga
Las jugadoras del Real Madrid en el último partido de Liga @realmadridfem
Manuel Merinero

Manuel Merinero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presupuesto de la sección del Real Madrid refleja la realidad del fútbol femenino español y es un fiel espejo de la más que dudosa apuesta del club blanco por ella. La realidad es que la sostenibilidad de su sección femenina sigue dependiendo en ... gran medida de los recursos que genera el fútbol masculino. En definitiva, el crecimiento del fútbol femenino continúa apoyándose más en la voluntad que en una inversión firme y decidida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app