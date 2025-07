Desangelada y nublada se presentó la tarde en el Stockhorn Arena de Thun, escenario del segundo partido de la selección española en esta Eurocopa femenina. Y desangelada, sin alegría, con un ritmo lentísimo, con demasiadas pérdidas de balón, atascada por el centro y con una ... actitud totalmente opuesta a la del primer partido fue la puesta en escena de España contra las belgas.

En la alineación solo un cambio, la entrada de la capitana Irene Paredes por María Méndez, lo que llevó consigo que ninguna jugadora del Real Madrid femenino partiera como titular en el once español, algo inaudito desde que el Real Madrid creó la sección, en julio del 2020. Pese a ello, la inmensa calidad de las españolas provocaba que, según iban pasando los minutos, las belgas se fueran hundiendo defensivamente.

A las de Montse Tomé les costaba la circulación de balón, no había cambios de orientación y las laterales, Ona y Olga Carmona, no ensanchaban el campo. Al revés, lo estrechaban y desde el banquillo la única solución que dio la seleccionadora fue cambiar de banda a Mariona y a Pina. Para mí, la única jugadora que le metió ritmo, movilidad y ganas en el primer acto fue Vicky López. Y a quién cambió en el descanso Tomé, pues… precisamente a esta joven jugadora. A la seleccionadora le entró el canguelo y metió a Aitana, no se atrevió a quitar a ninguna otra y la damnificada fue Vicky.

La verticalidad y velocidad de Aitana provocó un cambio en el ritmo de juego de España y, a pesar de recibir el segundo tanto nada más empezar la segunda parte (2-2), la selección se puso en modo apisonadora y pasó por encima de Bélgica, acabando el partido en una goleada (6-2). Resultado dentro de lo previsto, pero la tarde me genera dudas para el futuro.

La primera es que el atasco que tuvo en ataque la selección es algo que anticipamos y ante selecciones de mayor nivel que la belga nos puede provocar problemas. Sin embargo, lo que más me inquieta es que España transmite una gran fragilidad defensiva, sobre todo en el balón parado y cuando tiene que correr para atrás. Si una Bélgica sin nada nos mete dos y le anulan otro gol, miedo me da cuando nos enfrentemos a la Inglaterra, Alemania o Francia.