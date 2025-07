Hay algunos gestos que permiten predecir a edades tempranas quién puede despuntar a nivel profesional. Es cierto que el debate es eterno, pues en categorías inferiores siempre están los típicos comentarios de «acuérdate de menganita, que en alevines era buenísima y no ha llegado a ... nada». El caso de Vicky López era de los que no dejan resquicio a la duda: verla jugar de pequeña era un espectáculo que hacía presagiar que se convertiría en un futuro, no solo en profesional, sino en una jugadora que formaría parte de la historia del fútbol femenino español y posiblemente mundial.

Alta y delgada, rapidísima, con un brutal manejo del balón y con una mentalidad competitiva excepcional, Vicky era imposible que pasara desapercibida para nadie. A Vicky se la conocía y todo el mundo hablaba de ella en la Comunidad de Madrid, pero su presentación al mundo del fútbol nacional se produjo en la primera y única edición del torneo Liga Promises Femenina, el torneo Sub‑12 femenino organizado por La Liga (inentendible que no se hayan hecho más ediciones). Se celebró en junio del 2019 en la Ciudad Deportiva de Abegondo (A Coruña). El torneo se retransmitió por Gol Televisión y LaLigaSports TV. Eran niñas jugando al fútbol y se retransmitía por la tele (los que llevábamos mucho tiempo luchando en el fútbol femenino dudábamos de que fuera real y no un sueño). El Madrid CFF se proclamó campeón venciendo 4‑2 a Levante UD en la final donde una Vicky López estelar se coronó marcando un 'hat-trick', proclamándose pichichi (7 goles) y mejor jugadora del torneo. En ese equipo del Madrid CFF, además de Vicky, estaban jugadoras como Laia López, Silvia Cristóbal, Paula Comendador (ya han debutado en primera división con el Real Madrid). Ese equipo campeón estaba dirigido por Rubén Cordero, el mejor entrenador formativo de España. Actualmente dirige y forma a las categorías inferiores de la Federación de Marruecos. Noticias relacionadas Es fútbol y es femenino Enchufadísimas: España inicia la Eurocopa con una actitud abrumadora que hacía tiempo que no se veía Manuel Merinero

Athenea: «Sí necesitamos entrenador; estamos a muerte con Montse» Sergi Font El fútbol español había descubierto a Vicky López y a partir de ahí, su talento y despliegue se ha ido afianzando. Su despegue no tiene límites y ya bate récords tras récords. El 5 de septiembre de 2021, López debutó con el equipo profesional del Madrid CFF, la jugadora más joven de la historia de la liga F. Es también la más joven en marcar en la Liga F, con 16 años, cinco meses y 27 días. A los 17 años, debutó con la selección absoluta. Fue elegida Balón de Oro (por delante de Linda Caicedo) de la Copa Mundial Femenina Sub-17 India 2022, que España ganó. Y ahora, contra Portugal, se convirtió en la más joven en marcar en un gran torneo (Eurocopa o Mundial) con la selección. Algunos años antes, recuerdo estar viendo un partido de categorías inferiores, y al finalizar el encuentro, un niño lloraba. Sus padres decían que los «niños habían jugado fatal», claro. Pero no decían que hubieran perdido porque las niñas habían jugado fantástico… El chaval lloraba quejoso e insistía en que las chicas habían ganado con trampa. «En el equipo de las niñas hay un niño». No había ningún niño. Era Vicky, que con el pelo muy corto (quién lo diría hoy) e imbatible por velocidad, hacía creer a todos que era un varón. Esa es Vicky.

