La exitosa pizarra de Sarina Weigman: la seleccionadora que tiene las finales como costumbre

El duelo en el banquillo está servido. Montse Tomé y Sarina Wiegman disputarán su pulso particular, reviviendo partidos y finales que las encumbran como las dos seleccionadoras más exitosas del momento. En la carta de presentación de la española figura un Mundial siendo segunda ... de Jorge Vilda, una Nations League y una exitosa clasificación para la ronda final de la segunda edición de la Liga de las Naciones. La neerlandesa comparece batiendo registros, siendo la primera entrenadora, tanto en el fútbol femenino como en el masculino, que ha llegado a la final en los cinco grandes torneos de selecciones en que ha tomado parte.

Wiegman ganó la final de la Eurocopa que se celebraba en su país en 2017 dirigiendo a Países Bajos (venció a Dinamarca 4-2) y la de 2022 entrenando a Inglaterra (ganó a Alemania 2-1). En cambio perdió las dos finales del Mundial: en 2019 sucumbió ante Estados Unidos dirigiendo a Países Bajos y en 2023 ante España a los mandos de su Inglaterra actual.

Este domingo, Sarina Wiegman tratará de tomarse la revancha ante España en la que será la repetición del último Mundial. Sería su tercera Eurocopa consecutiva, récord que actualmente está en manos de las alemanas Gero Bisanz (1989, 1991, 1995) y Tina Theune (1997, 2001, 2005), aunque eran otros tiempos y otro fútbol.

«Su trayectoria dirigiendo en cinco torneos y alcanzando cinco finales es fenomenal. No creo que nadie haya estado ni cerca de eso en el pasado y será muy difícil hacerlo en el futuro», destaca Mark Bullingham, director ejecutivo de la Federación Inglesa de Fútbol. «Es una entrenadora realmente especial y estamos encantados de tenerla con nosotros», añade el ejecutivo británico.

La intención del ente federativo británico es que Wiegman esté en el banquillo de Inglaterra durante Mundial de 2027, momento en el que expira su vínculo contractual. Y deslizan que no hay temor que puedan tentarla tras la final de Basilea. «Estamos comprometidos con ella y ella está comprometida con nosotros. No se vende a ningún precio», sentencia Bullingham.

La seleccionadora también cuenta con el apoyo de una afición entregada, hasta el punto que disfruta de un cántico en su honor que se puede oír en todos los partidos que está disputando la selección en Suiza. Los aficionados cantan una canción de 'The Champs', una banda estadounidense de rock and roll de los años 50, sustituyendo la palabra «tequila» por «Sarina». Y muchos de ellos lucen camisetas personalizadas con su imagen y ondean banderolas y pancartas con el lema: «En Sarina confiamos». No obstante, ello no ha evitado que recibiera críticas tras su derrota ante Francia (2-1) en el primer partido del torneo por su alineación inicial, a sus decisiones durante la tanda de penaltis ante Suecia o los cambios que realiza durante los encuentros.

Wiegman, de 55 años, dio el salto a los banquillos tras 104 partidos como futbolista internacional neerlandesa. En 2017 cogió el timón de Países Bajos y desde septiembre de 2021 el de las 'Lionesses', aunque fue anunciada un año antes. Solo tardó dos meses en empezar a hacer historia en Inglaterra: el 30 de noviembre lograba una de las victorias más abultadas de su historia al golear a Letonia (20-0) en las eliminatorias para el Mundial de 2023. Precisamente, en ese Mundial logró clasificar a Inglaterra para la disputa de la primera final de su historia.

Ya había ganado la Eurocopa de 2022, lo que le permitió medirse a Brasil, campeona de la Copa América Femenina 2022, en la Finalissima de 2023. Después de un empate 1-1 en tiempo reglamentario, las inglesas se impusieron por penaltis, demostrando una vez más la mano maestra de Wiegman para gestionar a su equipo en los momentos de máxima presión y su capacidad para llevar a la selección a nuevos logros internacionales, algo que también se ha podido ver en esta Eurocopa, con prorrogas ante Suecia en cuartos e Italia en semifinales.

Desde algunos sectores se cuestiona la diferencia de salario de Wiegman respecto a Thomas Touchel, seleccionador de fútbol masculino. Sarina percibe 400.000 libras anuales, más posibles bonificaciones por rendimiento, lo que contrasta con los 5 millones que gana Touchel. «Creo que, obviamente, ella está operando en un mercado diferente», se limita a justificar Bullingham.