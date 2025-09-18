Suscribete a
El Atlético salva los papeles sobre la bocina y el Real Madrid confirma su clasificación

Las rojiblancas terminan por vencer 2 a 1 al BK Häcken sueco tras forzar la prórroga en el minuto 98 y las de Pau Quesada suman un global de 5-1

Jorge Vicente Catalá

Atlético de Madrid y Real Madrid acompañarán a FC Barcelona en la Gran Marcha española de la UEFA Women's Champions League 2025/26 después de eliminar a BK Häcken y Eintracht Frankfurt, respectivamente, en el último 'playoff' de clasificación para la fase de grupos. ... Las de Víctor Martín, vistas contra las cuerdas, salvaron la papeleta en el minuto 98 gracias a un tanto de penalti de Luany, y las madridistas vencieron por 3 holgados goles a 0.

