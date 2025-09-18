El Atlético salva los papeles sobre la bocina y el Real Madrid confirma su clasificación

Atlético de Madrid y Real Madrid acompañarán a FC Barcelona en la Gran Marcha española de la UEFA Women's Champions League 2025/26 después de eliminar a BK Häcken y Eintracht Frankfurt, respectivamente, en el último 'playoff' de clasificación para la fase de grupos. ... Las de Víctor Martín, vistas contra las cuerdas, salvaron la papeleta en el minuto 98 gracias a un tanto de penalti de Luany, y las madridistas vencieron por 3 holgados goles a 0.

El Atlético, quien ya dejó escapar su partido de ida en Suecia en el minuto 87, sintió el peso de su impotencia del mismo modo en que se sintió el peso del anochecer en Alcalá de Henares: el partido, soleado al principio, terminó cernido en la oscuridad, con la única lumbre de Jennifer Falk, portera, capitana y sostén indubitable de las suyas, y de la dicharachera Luany.

Si bien el BK Häcken apenas salió de su trinchera durante los 90 minutos reglamentarios, sí supo aprovechar la indulgencia defensiva de sus rivales. En el 38', Anna Anvegard se bañó en alevosía y envió a la red un rebote suyo con Alexia después de un vago centro lateral. Las colchoneras no lograron tantear de verdad a Falk sino hasta el inicio de la segunda mitad, y ya en la prórroga, con la inercia del juego en su favor, Synne Jensen condujo en diagonal desde la izquierda y batió a la veterana portera con un potente derechazo cruzado.

Algunos kilómetros más al oeste en Madrid, desde luego, no se respiraba la misma tensión, y los tantos de Feller, Bruun y Linda Caicedo no tardaron en desgajar de su deseo al Eintracht Frankfurt. El sorteo definitivo de la fase de grupos de esta UEFA Women's Champions League 2025/26, pues, se celebrará en Nyon (Suiza) este viernes 19 de septiembre a las 12:00 (HEC).