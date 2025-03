Así está el césped de la Cartuja a 24 horas del España-Polonia

España vuelve a jugar este sábado en Sevilla un partido correspondiente a la Eurocopa . Lo hizo el pasado lunes, cuando no fue capaz de pasar del empate ante Suecia, y lo hará mañana contra Polonia con la necesidad imperiosa de conseguir su primera victoria para que no se le complique su clasificación para la siguiente fase. La expedición ya está en tierras hispalenses tras haber realizado el último entrenamiento en Madrid, algo poco inusual pero que Luis Enrique ya tenía previsto más allá de la polémica que surgió con el césped de la Cartuja el día del debut .

Y es que hay que recordar que tanto el seleccionador como algunos de los de los jugadores se quejaron del estado del terreno de juego tras empatar con Suecia el pasado lunes. Luis Enrique manifestó que «es difícil jugar en un campo así. Los jugadores se han quejado en el vestuario. Necesitamos que el césped esté mejor. El campo no ha ayudado. Los jugadores tenían complicaciones para el control. Para ganar a un equipo como Suecia, necesitas circular el balón rápido, no perder ese segundo en el control para que no lleguen a las basculaciones... No es una disculpa, es una realidad».

Como ya contó ABC de Sevilla, el motivo del mal estado del césped se debió a la orden que dio el cuerpo técnico horas antes de encuentro para que se llevara a cabo un corte más bajo . Todo estaba preparado para que el partido se disputara en un terreno de juego con la hierba a 24-26 milímetros, como marca la UEFA, pero los responsables de la selección indicaron que lo querían a 22 milímetros.

Debido a que el tratamiento que se había hecho durante los días previos era para que estuviera algo más alta, esta siega brusca provocó 'scalping' en el césped, de ahí que se apreciara un color amarillento en bastantes zonas del estadio. Varios especialistas en la labor de mantenimiento de terrenos de juego señalaron que «las manchas amarillentas que se veían eran tallos, ya que, al dar un corte tan bajo, quitas casi toda la hierba. Eso se puede hacer pero si está previsto. Es decir, se puede dar ese corte pero con una serie de actividades paralelas, como el riego, por ejemplo. Pero desde que se dio el corte hasta que se regó, que fue por la tarde, se le metió un estrés excesivo a la planta. Eso provocó que hubiera partes sin vegetación y otras que estuvieran achicharradas o cocidas, como se conoce esto comúnmente».

Cambio significativo

Aun así, los responsables del terreno de juego de la Cartuja han llevado a cabo una serie de trabajos de recuperación que han dado sus frutos . Como se puede apreciar en el vídeo que abre esta noticia, el césped presenta un color mucho más verde, como se preveía tras dejar crecer la hierba y darle los cortes adecuados , con el objetivo de conseguir quitar poca hierba y hacer una masa para que esté en las mejores condiciones posibles.

El jueves ya había optimismo con que para el sábado el césped estuviera en buenas condiciones, y así va a ser tras ver cómo se encuentra en estos momentos . De todos modos, responsables de la Cartuja siguen indicando a este periódico que la mejor versión del terreno de juego se verá el miércoles de la semana que viene, en el partido contra el Eslovaquia, cuando «estará en perfectas condiciones», si bien para este sábado contra Polonia «se notará una mejoría considerable y estará en buenas condiciones».

Aparte de los trabajos llevados a cabo por los responsables del terreno de juego, el tiempo de Sevilla durante los últimos días también ha ayudado . La bajada de temperaturas, el viento y que haya llovido ha favorecido a la recuperación del césped, que sufre mucho con las altas temperaturas. La prueba de fuego será, lógicamente, mañana durante el partido. Será el momento para ver si el césped no se levanta y aguanta en buenas condiciones.