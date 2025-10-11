Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

El único chaparrón lo provocó España

La propuesta de Luis de la Fuente minimiza a un rival que apenas inquietó a Unai Simón

Pedri aporta oxígeno a la selección

De la Fuente felicita a Yeremy Pino tras el gol del canario
De la Fuente felicita a Yeremy Pino tras el gol del canario EP

Ángel García

Elche

No fue Alice la DANA que hizo daño a Georgia en Elche. Bautizada así por quienes antes solo nombraban borrascas, no imaginaron que el aviso oficial que alertara a los georgianos fuera dado por una rácana propuesta autobiográfica de noventa minutos sin apenas balón complementada ... con el carácter piadoso del equipo nacional español. De no ser por Mamardashvili, hubieran acabado desangrados, vampirizados por una goleada sostenida en su cadalso defensivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app