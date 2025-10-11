España - Georgia, en directo hoy: resultado y goles del partido clasificatorio al Mundial 2026

Suscribete a
Clasificación Mundial. Fase de grupos. Jornada 7 Sábado 11/10 20:45h. Árbitro Manfredas Lukjancukas. Estadio Manuel Martínez Valero.

Directo

Jorge Vicente

Sigue en directo cómo va el España - Georgia, resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026.

20:16

Apenas media hora para el partido...

¡Calienta su garganta el Martínez Valero de Elche!

20:07

Y aquí el de Georgia

Mamardashvili en portería; Kakabadze, Kashia (C), Goglichidze, Gocholeishvili; Mekvabishvili, Kiteishvili, Kochorashvili; Dvali, Mikautadze, Kvaratskhelia.

19:59

Por lo pronto, ya conocemos el once de Luis de la Fuente

Pau Cubarsí y Yeremy Pino, las principales novedades. El resto, los mismos infames de siempre.

19:56

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre España y Georgia correspondiente a la tercera jornada de la fase clasificatoria para el Mundial de 2026. ¡Comenzamos!

