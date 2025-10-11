España - Georgia, en directo hoy: resultado y goles del partido clasificatorio al Mundial 2026

Apenas media hora para el partido... ¡Calienta su garganta el Martínez Valero de Elche! Twitter Y aquí el de Georgia. Mamardashvili en portería; Kakabadze, Kashia (C), Goglichidze, Gocholeishvili; Mekvabishvili, Kiteishvili, Kochorashvili; Dvali, Mikautadze, Kvaratskhelia. Por lo pronto, ya conocemos el once de Luis de la Fuente. Pau Cubarsí y Yeremy Pino, las principales novedades. El resto, los mismos infames de siempre. Twitter ¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre España y Georgia correspondiente a la tercera jornada de la fase clasificatoria para el Mundial de 2026. ¡Comenzamos!
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete