España 2 - 0 georgia
El uno por uno: Pedro Porro se doctora con España
Aunque Pino y Oyarzabal fueron los goleadores, el lateral fue el jugador más peligroso de la selección
Así hemos narrado la victoria de España ante Georgia
España firmó una nueva victoria en su camino hacia el Mundial 2026, esta vez ante Georgia (2-0). Aunque Yeremy Pino y Oyarzabal fueron los goleadores, Elche vio cómo Pedro Porro se doctoró como lateral derecho titular de la selección.
Le Normand
Desarmó las ... escasas aproximaciones rivales e incluso le dio tiempo a asistir a Yeremy Pino.
Ferran Torres
Generó mucho peligro desde la banda derecha, aunque se quedó sin gol tras fallar un penalti.
Kvaratskhelia
El único georgiano que hizo dudar a la defensa española con sus poderosas cabalgadas. De más a menos.
Yeremy Pino
No estuvo demasiado participativo en el juego pero sí muy fino a la hora de inaugurar el marcador.
Oyarzabal
Coronó su actuación con un espectacular gol de falta. Será muy difícil quitarle el puesto de nueve titular.
Mikautadze
El delantero del Villarreal fue presa del planteamiento defensivo de su equipo y apenas pudo sumar.
Pedro Porro
Su mejor partido con España. Un torbellino de centros y despliegue físico al que solo le faltó el gol.
Cubarsí
Aprovechó la lesión de Huijsen. Buenas coberturas y, como siempre, gran trato de balón en la salida.
Pedri
El timón de España. Nuevo recital del canario, decisivo desde la base de la jugada hasta las zonas de remate.
Mamardashvili
Alternó muchas dudas con paradas espectaculares. Sin él, el resultado hubiese sido más abultado.
