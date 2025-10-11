El uno por uno: Pedro Porro se doctora con España

España firmó una nueva victoria en su camino hacia el Mundial 2026, esta vez ante Georgia (2-0). Aunque Yeremy Pino y Oyarzabal fueron los goleadores, Elche vio cómo Pedro Porro se doctoró como lateral derecho titular de la selección.

Desarmó las ... escasas aproximaciones rivales e incluso le dio tiempo a asistir a Yeremy Pino.

Ferran Torres

Generó mucho peligro desde la banda derecha, aunque se quedó sin gol tras fallar un penalti.

Kvaratskhelia

El único georgiano que hizo dudar a la defensa española con sus poderosas cabalgadas. De más a menos.

Yeremy Pino

No estuvo demasiado participativo en el juego pero sí muy fino a la hora de inaugurar el marcador.

Oyarzabal

Coronó su actuación con un espectacular gol de falta. Será muy difícil quitarle el puesto de nueve titular.

Mikautadze

El delantero del Villarreal fue presa del planteamiento defensivo de su equipo y apenas pudo sumar.

Pedro Porro

Su mejor partido con España. Un torbellino de centros y despliegue físico al que solo le faltó el gol.

Cubarsí

Aprovechó la lesión de Huijsen. Buenas coberturas y, como siempre, gran trato de balón en la salida.

Pedri

El timón de España. Nuevo recital del canario, decisivo desde la base de la jugada hasta las zonas de remate.

Mamardashvili

Alternó muchas dudas con paradas espectaculares. Sin él, el resultado hubiese sido más abultado.