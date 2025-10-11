Suscribete a
España 2 - 0 georgia

El uno por uno: Pedro Porro se doctora con España

Aunque Pino y Oyarzabal fueron los goleadores, el lateral fue el jugador más peligroso de la selección

Así hemos narrado la victoria de España ante Georgia 

Porro (derecha), celebra un gol de España junto a Yeremy Pino
Pablo Lodeiro

España firmó una nueva victoria en su camino hacia el Mundial 2026, esta vez ante Georgia (2-0). Aunque Yeremy Pino y Oyarzabal fueron los goleadores, Elche vio cómo Pedro Porro se doctoró como lateral derecho titular de la selección.

Imagen principal - Le Normand

Le Normand

Desarmó las ... escasas aproximaciones rivales e incluso le dio tiempo a asistir a Yeremy Pino.

