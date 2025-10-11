«Todos vamos en la misma dirección y sumamos desde dentro o desde fuera»

Termina el partido y al césped saltan varios niños que corren como conejos libres por el campo hasta que son interceptados por los vigilantes de seguridad. Es alegría contagiosa que quieren compartir con los jugadores de la selección, cuyo ánimo en ese momento es dar ... la vuelta de honor al estadio Martínez Valero. Siguen saltando niños al campo y salen más refuerzos de la seguridad en un episodio que resulta cómico. Uno de los chavales quiere saludar a Pedro Porro, que concede una entrevista en el set post-partido.

Por ese lugar ha comparecido uno de los destacados del encuentro, el defensa del Tottenham Pedro Porro, que está satisfecho con su papel. Puso muchos centros al área, aunque no todos en condiciones. »Estoy muy contento con la victoria, el equipo lo ha hecho muy bien en todas las facetas, sabíamos que Georgia era muy buena selección, pero con la ayuda ayuda de la gente de Elche que ha estado espectacular nos llevamos la victoria».

«Me he sentido muy bien, con confianza, ese desparpajo mío va saliendo, pero lo principal era ganar y lo hemos conseguido», añade Pedro Porro, mientras los vigilantes van despejando de niños la zona de entrevistas y el resto del césped del Martínez Valero.

Yeremi Pino hizo el primer gol de España. Se sintió cómodo en el campo. «No destacó por lo a goles lo hago por el trabajo. El grupo es grande y fantástico. Yo soy un privilegiado de estar con este grupo. Contento con la victoria y no hay que sentirnos favoritos sino seguir trabajando. Célebre el gol con Baena porque es mi mejor amigo del fútbol y le echaba de menos».

Pablo Barrios disputó su segundo partido con la selección española, después de su debut hace casi uno en Tenerife ante Suiza. Una buena noche para el jugador del Atlético de Madrid. «El nivel es muy alto. Ojalá esté en el grupo y para eso trabajamos. Para estar aquí y seguir trabajando. Puede que sea el mejor momento de mi carrera pero tengo mucho por mejora. Lo más bonito como futbolista es jugar con jugadores de este gran nivel».

Oyarzabal volvió puntual a su cita con el gol: «Estar aquí es porque busco lo mejor siempre y si no sale en un partido lo intenta en otro. Si he hecho gesto de rabia es porque tienes ocasiones para hacer gol y te frustras porque somos mayores y sabemos cuando las cosas no salen bien. En el gol lo hemos celebrado todos porque sabemos lo que había».

«El gol fue una falta muy cercana con mucha gente en área y había que lanzarlo así, lo habíamos hablado -dijo el delantero-. Me siento igual de importante que siempre. Todos vamos en la misma dirección y tenemos que sumar desde fuera o desde dentro. Todos tenemos la misma idea para conseguir el objetivo. Al final cada uno tiene sus características y tenemos que adaptarnos a lo que podemos aportar. Es cuestión de saber quién está en el campo para interpretar lo que queremos».