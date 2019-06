España - Estados Unidos en directo

Actualizado: 24/06/2019 17:43h

17.43Estados Unidos es la vigente campeona del mundo y tiene en su palmarés tres Mundiales. No sabe lo que es estar por debajo del segundo puesto del ranking FIFA y es la selección más laureada de todas. La pregunta es: ¿Por qué Estados Unidos es la mejor selección femenina de fútbol?

For the Red, White and Blue ✊

Coming at you from Reims, your #USWNT Starting XI.



Lineup Notes: https://t.co/9EdebfMDwU#OneNationOneTeampic.twitter.com/2sJm5gnz02