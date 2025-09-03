Óscar Pereiro estalla tras lo sucedido en Bilbao en la etapa de La Vuelta: «Qué tristeza, un montón de gente aquí...»

Óscar Pereiro estalla tras lo sucedido en Bilbao en la etapa de La Vuelta: «Que se vayan a su casa, acaban de boicotear una carrera...»

La presencia del Israel - Premier Tech en La Vuelta a España, obligada por la UCI por su condición de ProTeam, ha generado multitud de reacciones pro Palestina desde que el recorrido llegó a tierras españolas. En la contrarreloj por equipos en Figueres varios manifestantes interrumpieron al elenco israelí, todos los días se ven banderas de Palestina —la realización televisiva no trata de ocultarlas, más bien lo contrario—... pero este miércoles se fue un paso más allá.

La organización de La Vuelta se vio obligada a acortar la etapa y a finalizarla a tres kilómetros de la meta, en la Gran Vía, en Bilbao, por el temor a incidentes graves a la llegada del pelotón.

Cuando faltaban 15 kilómetros para la teórica llegada, Radio Vuelta informó oficialmente de la medida tomada para salvaguardar la integridad de todos los ciclistas, no solo los de Israel. Manifestantes se habían agolpado sobre el vallado provocando que el paso fuera aún más estrecho, de ahí que la organización decidiera que los corredores, que ya habían pasado una vez por meta antes de la segunda ascensión a El Vivero, evitaran un segundo paso. Aunque eso supusiera tomar la decisión de que no hubiera vencedor de etapa ni podium.

Indignación entre los expertos

En la radio y en la televisión, unanimidad entre los expertos. El más vehemente, el exciclista Óscar Pereiro en la Cadena COPE. «Qué tristeza. En la meta con más gente en La Vuelta, un sitio donde la gente aquí vive ciclismo… que se vayan a tomar por saco, hombre», dijo en una primera reflexión.

😟 ¡ALUCINANTE! Momento en el que varios activistas pro Palestina intentan acceder al recorrido de La Vuelta en la etapa 11 (Bilbao) mientras pasaban los ciclistas pic.twitter.com/xqhJNZhGGV — Tiempo de Juego (@tjcope) September 3, 2025

«Yo no haría ni podium y que se vayan a su puñetera casa. Y su gozo en un pozo, a tomar por saco para casa, hombre, que acaban de boicotear una carrera... Un montón de gente aquí en línea de meta desde las 10:00 para esperar a ver a los corredores. ¿Esa gente se merece esto? Pero si la mitad de todos nosotros estamos de acuerdo con el motivo de la protesta, no como están ejecutando la protesta», finalizaba Pereiro, indignado.

«Hay 40.000 formas de manifestarse» Javier Ares

En televisión, en Eurosport, Javier Ares (narrador) y Juan Antonio Flecha (exciclista y comentarista) expresaron también su malestar. «Las vallas se veían ya muy metidas hacia dentro. Tú vienes esprintando, disputando la etapa… y no sabes lo que puedes encontrarte ahí. No es un sprint masivo el que se espera hoy, pero no debería ponerse en riesgo al deportista», comentaba Flecha.

Sobre la forma de manifestarse, Ares comentaba lo siguiente: «No es el escenario, no se trata de si la causa es justa o no, que esto no se puede someter a escrutinio ni a duda de cualquier tipo, lo que se habla es de que hay 40.000 formas de manifestarse». Flecha añadía: «En el maillot tampoco pone Israel, porque el que se haya manifestado sin ser seguidor del ciclismo igual ni los reconoce. Hay gente que se suma a estas cosas, que le van estas cosas. '¿Dónde hay una movida de estas? Pues voy'».

«Me parece fatal para La Vuelta, para el país, porque esto no ha pasado en el Tour ni en otros sitios» Luis Pasamontes

Volviendo a la Cadena COPE, junto a Pereiro, otro exciclista como Luis Pasamontes daba también su punto de vista. «Hemos visto dos clases de persona protestando: gente animando a los deportistas sujetando la bandera y luego hemos visto este tipo de personas que les da igual, que lo que quieren es gresca. Me parece fatal para La Vuelta, para el país, porque esto no ha pasado en el Tour ni en otros sitios, y que pase aquí, en la cuna del ciclismo, que es el País Vasco, Bilbao, donde hay muchísimos más aficionados y amantes que seguro que están de acuerdo con la protesta por las injusticias… es triste que ocurra esto».

«Se han cargado una de las tres etapas más bonitas de La Vuelta», añadía otro de las voces del ciclismo en la Cadena COPE ante lo que es una unanimidad entre los expertos: sí a manifestarse contra el genocidio... pero no de cualquier manera.