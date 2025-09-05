Suscribete a
vuelta a españa

Almeida le exige más a Vingegaard en el Angliru

Gran victoria del portugués en la montaña infernal después de marcar el ritmo en la subida y derrotar al danés en meta

Angliru (Asturias)

Un reguero de ciclistas llegan al Angliru con la cara desencajada, se derrumban en el suelo, no hay fuerzas para permanecer en pie. Reclaman sin voz fanta de naranja o cocacola, algún reconstituyente después de franquear el puerto que atraviesa los pulmones, paraliza las piernas, ... la montaña que asusta. En el Angliru todos los corredores son protagonistas, pero más que nadie Joao Almeida. El portugués muestra una fuerza mental, consistencia y potencia física que no se le conocía. Es el emperador del infierno 2025. Una gran victoria y una demostración total de principio a fin, marcando el ritmo, sin dudar, descolgando a todos, exigiendo más a Vingegaard, el teórico favorito que no puede ni atacar ni derrotar al luso. Almeida presenta en el Angliru su candidatura a la Vuelta a España.

