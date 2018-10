UFC «Salté a ayudar a McGregor porque podrían haberlo matado» David Martin, un aficionado irlandé, fue quien entró en el octógono a defender a su compatriota; dice que actuó por «patriotismo»

S. D.

La que prometía que iba a ser la pelea del año en la UFC terminó siendo un espectáculo bochornoso cuando se confirmó la victoria de Khabib Nurmagomedov. Con Conor McGregor en el suelo derrotado, el luchador ruso enloqueció y salió del octógono a pegar a los acompañantes del irlandés.

En medio de la trifulca, McGregor se vio sorprendido por dos espontáneos que entraron al octógono a pegarle.David Martin fue uno de los aficionados que saltó para ayudarle y, diez días después de la pelea, ha concedido una entrevista donde habla de los lamentables hechos.

«Este tipo (Conor McGregor) estaba derrotado y agotado tras la pelea, por lo que cuando un grupo de fanáticos rusos saltaron para atacarlo decidí intervenir. Pensé que mi país me llamaba... Y salté», confiesa Martin en una entrevista a 'For The Win'. Él asegura que intervino por «patriotismo». «Pensé que Rusia estaba atacando a Irlanda», afirma.

Sin embargo, pese a su valentía, lamenta haber tardado tanto en saltar a ayudar: «Estoy decepcionado de no haber podido llegar antes a ayudar a McGregor. En realidad si el tipo que golpeó a Conor en la cabeza le hubiese dado en la nuca su puñetazo podría haber tenido un desenlace fatal... Podría haberlo matado».

Los sucesos ocurridos en Las Vegas fueron demasiado rápido. Apenas habían pasado unos segundos desde que Khabib se declaró campeón hasta que salió hacia los espectadores para iniciar la pelea.Zubaira Tukhugov, un luchador de la UFC amigo del ruso, fue el que se metió en el octógono para pegar a McGregor, a quien llegó a dar un fuerte puñetazo. Es a este a quien habría parado David Martin, tal y como él ha contado ahora.