El milagro de Lima con Roca Rey y Tito Fernández, el activista taurino que ha puesto Acho en el epicentro de un fin de semana histórico

De apenas tres mil abonados, este fin de semana se ha superado la histórica barrera de los diez mil abonos y el 'No hay billetes' resplandece ya en el coso limeño para la apuesta del Cóndor peruano con seis toros el 2 de noviembre

Al reclamo del gesto de Roca en su décimo aniversario de alternativa, también se han agotado los boletos para este sábado, con David de Miranda, que ha viajado a Perú acompañado por Ramón Valencia, su nuevo apoderado a falta de rematar flecos

Brindis a Tito Fernández, empresario de la plaza de toros de Acho
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Enviada especial a Lima (Perú)

Es un empresario apasionado que se define como activista taurino. Por la defensa de la libertad, por el derecho a elegir una afición frente a imposiciones, Tito Fernández lucha para que la Fiesta de los toros en Perú vuele alto. Y no solo en Lima, ... sino también en los pueblos donde se respira la pureza de la tauromaquia. Tanta es su devoción que en 2009 construyó la Esperanza, una coqueta plaza para que aquellos que abandonaron sus raíces rurales puedan celebrar sus fiestas en la capital.

