Tarde histórica en Las Ventas: dos orejas de Morante, fea cogida, Puerta Grande y se corta la coleta
Esta es la temporada 2025 de Morante al detalle

Antes de abrocharla este domingo 12 de octubre en Madrid, suma 49 corridas, 55 orejas y tres rabos. Ha compartido cartel con 31 compañeros y ha matado 100 toros de 25 ganaderías. Y sería el líder del escalafón de no haberse perdido 26 festejos que también tenía firmados debido, sobre todo, a la cornada de Pontevedra

Este domingo 12 de octubre, en Madrid, finaliza la temporada 2025 de Morante de la Puebla; la mejor de su vida, según él mismo ha reconocido. Al margen de la regularidad en los triunfos y de conquistas nunca antes alcanzadas, como esas salidas a ... hombros de Las Ventas y Pamplona, el año ha sido histórico por lo que ha tenido de revolución: un torero con casi 30 años de alternativa que llena las plazas como si fuera una novedad y ha puesto de acuerdo a todos: a los jóvenes, que se han enganchado sin complejos a los toros, y a los viejos, que no han visto nada igual en décadas.

