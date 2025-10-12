Este domingo 12 de octubre, en Madrid, finaliza la temporada 2025 de Morante de la Puebla; la mejor de su vida, según él mismo ha reconocido. Al margen de la regularidad en los triunfos y de conquistas nunca antes alcanzadas, como esas salidas a ... hombros de Las Ventas y Pamplona, el año ha sido histórico por lo que ha tenido de revolución: un torero con casi 30 años de alternativa que llena las plazas como si fuera una novedad y ha puesto de acuerdo a todos: a los jóvenes, que se han enganchado sin complejos a los toros, y a los viejos, que no han visto nada igual en décadas.

Y luego está el trasfondo de la lucha del genio contra su mente. En un reportaje de premio de Jesús Bayort en ABC, publicado el primer fin de semana de marzo, Morante se abrió en canal para hablar públicamente por primera vez de su sufrimiento interior.

En total, suma 49 corridas, 55 orejas y tres rabos -en Jerez de la Frontera, Salamanca y Marbella-. Ha compartido cartel con 31 compañeros y ha matado 100 toros de 25 ganaderías. Y sería el líder del escalafón -numérico, se entiende- de no haberse perdido 26 festejos que también tenía firmados debido, sobre todo, a la cornada del 10 de agosto en Pontevedra. Antes y después se llevó igualmente varios porrazos en Móstoles, Marbella y Úbeda.

Esta es la temporada 2025 de Morante al detalle:

1º / 29 de marzo, Almendralejo: Juan Pedro Domecq (1º y 4º, dos orejas y bronca) / Emilio de Justo y Borja Jiménez

2º / 30 de marzo, Castellón: Juan Pedro Domecq (1º y 4º, ovación y silencio) / Sebastián Castella y Alejandro Talavante

3º / 5 de abril, Moralzarzal: Domingo Hernández (2º y 4º, ovación y dos orejas) / Alejandro Talavante y Javier Blanco (alternativa)

4º / 20 de abril, Sevilla: Núñez del Cuvillo (1º y 4º, ovación y silencio) / Alejandro Talavante y Daniel Luque

5º / 1 de mayo, Sevilla: Domingo Hernández (1º y 4º, ovación y dos orejas) / Juan Ortega y Pablo Aguado

6º / 5 de mayo, Sevilla: Hermanos García Jiménez (1º y 4º, ovación -tras aviso- y oreja -tras aviso-) / José María Manzanares y Alejandro Talavante

7º / 9 de mayo, Sevilla: Garcigrande (1º y 4º, ovación y ovación) / Daniel Luque y Tomás Rufo

8º / 17 de mayo, Valladolid: Núñez del Cuvillo (1º y 4º, ovación y pitos) / Emilio de Justo y Juan Ortega

9º / 18 de mayo, Talavera de la Reina: Alcurrucén: (1º y 4º, silencio y oreja) / Alejandro Talavante y Tomás Rufo

10º / 23 de mayo, Jerez de la Frontera: Álvaro Núñez Benjumea (1º y 4º, oreja y dos orejas y rabo) / Sebastián Castella y José María Manzanares

11º / 24 de mayo, Jerez de la Frontera: Jandilla (1º y 4º, silencio y oreja) / Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey

12º / 28 de mayo, Madrid: Garcigrande (1º y 4º, ovación -tras aviso- y división) / Alejandro Talavante y Tomás Rufo

13º / 30 de mayo, Cáceres: Domingo Hernández (1º y 4º, ovación y oreja) / Emilio de Justo y Juan Ortega

14º / 31 de mayo, Ávila: El Capea y Garcigrande (1º y 4º, silencio y dos orejas) / Emilio de Justo y Sergio Rodríguez

15º / 1 de junio, Aranjuez: Núñez del Cuvillo (1º y 4º, oreja y dos orejas) / José María Manzanares y Juan Ortega

16º / 6 de junio, Nimes: Garcigrande (1º y 4º, ovación y ovación) / Alejandro Talavante y Marco Pérez

17º / 8 de junio, Madrid: Juan Pedro Domecq (1º y 4º, oreja y oreja) / Fernando Adrián y Borja Jiménez

18º / 14 de junio, Salamanca: Puerto de San Lorenzo, Hermanos García Jiménez y Garcigrande (1º, 3º y 5º, ovación, silencio y dos orejas y rabo) / Marco Pérez

19º / 15 de junio, Móstoles: Vellosino (1º y 4º, oreja y oreja) / Tomás Rufo y Alejandro Chicharro

20º / 19 de junio, Toledo: Daniel Ruiz (1º y 4º, ovación y oreja) / Andrés Roca Rey y Tomás Rufo

21º / 20 de junio, Granada: Hermanos García Jiménez (1º y 4º, silencio y dos orejas) / Andrés Roca Rey y Pablo Aguado

22º / 22 de junio, León: Hermanos García Jiménez (1º y 4º, oreja y oreja) / El Fandi y Cayetano

23º / 23 de junio, Alicante: La Ventana del Puerto y Puerto de San Lorenzo (1º y 4º, oreja y ovación) / José María Manzanares y Cayetano

24º / 2 de julio, Burgos: Antonio Bañuelos (1º y 4º, pitos y ovación) / Curro Díaz y Morenito de Aranda

25º / 6 de julio, Estepona: Hermanos García Jiménez (1º y 4º, ovación y dos orejas) / José María Manzanares y Alejandro Talavante

26º / 9 de julio, Pamplona: Álvaro Núñez Benjumea (1º y 4º, oreja y oreja) / Andrés Roca Rey y Tomás Rufo

27º / 18 de julio, La Línea de la Concepción: San Pelayo y El Capea (1º y 4º, ovación y ovación -tras dos avisos-) / Alejandro Talavante y David de Miranda

28º / 19 de julio, Nazaré: David Ribeiro Telles (ovación, vuelta y vuelta en el sobrero de regalo) / António Ribeiro Telles, António Ribeiro Telles hijo y Manuel Dias Gomes

29º / 20 de julio, Roquetas de Mar: Alcurrucén (1º y 4º, dos orejas y división) / Juan Ortega y Borja Jiménez

30º / 23 de julio, Santander: El Pilar, Domingo Hernández y Álvaro Núñez Benjumea (1º, 3º y 5º, ovación, silencio y ovación) / Juan Ortega

31º / 31 de julio, Azpeitia: Vellosino y Loreto Charro (1º y 4º, palmas y ovación) / Daniel Luque y Juan Ortega

32º / 2 de agosto, Huelva: Loreto Charro (1º y 4º, oreja y pitos) / Daniel Luque y Juan Ortega

33º / 3 de agosto, El Puerto de Santa María: El Freixo (1º y 4º, dos orejas y ovación) / Alejandro Talavante y Juan Ortega

34º / 7 de agosto, Palma de Mallorca: Juan Pedro Domecq (1º y 4º, silencio y ovación) / Sebastián Castella y José María Manzanares

35º / 8 de agosto, Marbella: Garcigrande (1º y 4º, silencio y dos orejas y rabo) / Juan Ortega y Pablo Aguado

36º / 9 de agosto, El Puerto de Santa María: Núñez del Cuvillo (1º y 4º, dos orejas y petición) / Andrés Roca Rey y Daniel Crespo

37º / 10 de agosto, Pontevedra: Garcigrande (1º, herido) / Alejandro Talavante y Daniel Luque

38º / 3 de septiembre, Melilla: Tornay (1º y 4º, silencio y silencio) / Juan Ortega y Olga Casado

39º / 6 de septiembre, Aranjuez: Juan Manuel Criado y David Ribeiro Telles -sobrero- (1º y 4º, oreja y algunos pitos) / Juan Ortega y Pablo Aguado

40º / 7 de septiembre, Villanueva del Arzobispo: Juan Pedro Domecq y Daniel Ruiz (2º y 5º, ovación y ovación) / Diego Ventura y Alejandro Talavante

41º / 8 de septiembre, Don Benito: Virgen María (3º y 7º, pitos y dos orejas) / Diego Ventura, Antonio Ferrera y Emilio de Justo

42º / 9 de septiembre, Navalcarnero: Juan Manuel Criado y Domingo Hernández (1º y 4º, oreja y oreja) / Borja Jiménez y Jarocho

43º / 19 de septiembre, Salamanca: Hermanos García Jiménez (1º y 4º, ovación y bronca) / Ismael Martín y Marco Pérez

44º / 20 de septiembre, Almodóvar del Campo: Zacarías Moreno (1º y 4º, silencio y dos orejas) / Alejandro Talavante y Juan Ortega

45º / 21 de septiembre, Salamanca: Garcigrande y Olga Jiménez (1º y 4º, ovación y petición y vuelta al ruedo) / Alejandro Talavante y Borja Jiménez

46º / 24 de septiembre, Logroño: Garcigrande (1º y 4º, silencio y silencio -tras aviso-) / Alejandro Talavante y Borja Jiménez

47º / 28 de septiembre, Sevilla: Núñez del Cuvillo (2º y 4º, silencio y ovación) / Andrés Roca Rey y Javier Zulueta (alternativa)

48º / 4 de octubre, Úbeda: Juan Pedro Domecq y Jandilla (1º y 4º, dos orejas y oreja) / Juan Ortega y Marco Pérez

49º / 5 de octubre, Zafra: Calejo Pires (1º y 4º, dos orejas y ovación) / Juan Ortega y José Garrido

¿Con quién ha toreado?

- 16 Alejandro Talavante

- 15 Juan Ortega

- 6 Tomás Rufo, José María Manzanares, Borja Jiménez y Roca Rey

- 5 Daniel Luque y Emilio de Justo

- 4 Pablo Aguado y Marco Pérez

- 3 Sebastián Castella

- 2 Cayetano y Diego Ventura

- 1 Fernando Adrián, El Fandi, Curro Díaz, Morenito de Aranda, David de Miranda, Sergio Rodríguez, Alejandro Chicharro, Javier Blanco, António Ribeiro Telles, António Ribeiro Telles hijo, Manuel Dias Gomes, Daniel Crespo, Olga Casado, Antonio Ferrera, Jarocho, Ismael Martín, Javier Zulueta y José Garrido

* El cartel con Talavante y Ortega sólo se dio en El Puerto de Santa María el 3 de agosto y en Almodóvar del Campo el 20 de septiembre

* En 29 de las 49 tardes toreó con Talavante u Ortega

¿De qué ganaderías son los toros que ha matado?

- 14 Garcigrande

- 11 Hermanos García Jiménez

- 10 Núñez del Cuvillo y Juan Pedro Domecq

- 8 Domingo Hernández

- 5 Álvaro Núñez Benjumea

- 4 David Ribeiro Telles y Alcurrucén

- 3 Vellosino, Daniel Ruiz, Loreto Charro y Jandilla

- 2 El Capea, Puerto de San Lorenzo, Antonio Bañuelos, El Freixo, Tornay, Juan Manuel Criado, Virgen María, Zacarías Moreno y Calejo Pires

- 1 La Ventana del Puerto, San Pelayo, El Pilar y Olga Jiménez

Los carteles en los que también estaba anunciado

1º / 12 de abril, Brihuega: suspendida por lluvia (se anunciaba con Diego Ventura y Sebastián Castella frente a toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez)

2º / 28 de junio, Zamora: Emilio de Justo y Marco Pérez (El Pilar)

3º / 29 de junio, Soria: Emilio de Justo y Marco Pérez (Antonio Bañuelos)

4º / 11 de agosto, Huesca: Juan Ortega y Clemente (Román Sorando)

5º / 15 de agosto, San Sebastián: Marco Pérez y Olga Casado (Núñez del Cuvillo)

6º / 16 de agosto, Gijón: Juan Ortega y Roca Rey (Núñez del Cuvillo)

7º / 17 de agosto, Ciudad Real: Juan Ortega y Roca Rey (Victoriano del Río)

8º / 18 de agosto, Málaga: Fortes y Pablo Aguado (Torrealta)

9º / 20 de agosto, Málaga: Alejandro Talavante y Juan Ortega (Puerto de San Lorenzo)

10º / 22 de agosto, Bilbao: Alejandro Talavante y Borja Jiménez (Garcigrande)

11º / 23 de agosto, Cieza: José María Manzanares y Pablo Aguado (José Vázquez)

12º / 24 de agosto, Toro: Alejandro Talavante e Ismael Martín (Domingo Hernández)

13º / 25 de agosto, Almagro: Sebastián Castella y José María Manzanares (Cayetano Muñoz)

14º / 26 de agosto, Cuenca: Fernando Adrián y Roca Rey (Román Sorando)

15º / 28 de agosto, Almería: Fortes y Juan Ortega (El Parralejo y Álvaro Núñez Benjumea)

16º / 29 de agosto, Alcalá de Henares: Marco Pérez y Olga Casado (Aimé Gallón)

17º / 30 de agosto, Linares: Pablo Aguado y Manuel Román (Juan Manuel Criado)

18º / 31 de agosto, San Sebastián de los Reyes: José María Manzanares y Olga Casado (Zalduendo)

19º / 1 de septiembre, Palencia: José María Manzanares y Pablo Aguado (Núñez del Cuvillo)

20º / 2 de septiembre, Colmenar Viejo: José María Manzanares y Juan Ortega (Conde de Mayalde)

21º / 12 de septiembre, Valladolid: Roca Rey y Marco Pérez (Garcigrande)

22º / 13 de septiembre, Albacete: Paco Ureña y Roca Rey (Daniel Ruiz)

23º / 14 de septiembre, Muro: Javier Conde y Marco Pérez (El Pilar, Garcigrande, Álvaro Núñez Benjumea, Monte la Ermita, El Capea y Román Sorando)

24º / 15 de septiembre, Murcia: José María Manzanares y Juan Ortega (Daniel Ruiz)

25º / 18 de septiembre, Guadalajara: José María Manzanares y Alejandro Talavante (El Capea)

26º / 10 de octubre, Zaragoza: José María Manzanares y Cristiano Torres (Núñez del Cuvillo)

¿Con quién habría toreado?

- 8 José María Manzanares

- 7 Juan Ortega

- 6 Marco Pérez

- 5 Roca Rey

- 4 Pablo Aguado y Alejandro Talavante

- 3 Olga Casado

- 2 Emilio de Justo, Sebastián Castella y Fortes

- 1 Diego Ventura, Clemente, Borja Jiménez, Ismael Martín, Fernando Adrián, Manuel Román, Paco Ureña, Javier Conde y Cristiano Torres