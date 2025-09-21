La última corrida de la feria de Nimes se suspende por riesgo de lluvia

Marco Pérez, a hombros bajo la intensa lluvia, ha abierto la Puerta de los Cónsules esta mañana

La corrida programada esta tarde de la Feria de la Vendimia de Nimes ha sido suspendida debido a las inclemencias meteorológicas, según ha comunicado Mundotoro.

La Corrida de la Juventud celebrada en la mañana de este domingo, donde han participado Olga Casado y Marco Pérez, ha estado marcada por la intensa lluvia. La alerta naranja por precipitaciones sumada al mal estado en el que ha quedado el ruedo tras el festejo matinal ha motivado a la suspensión de la corrida de diestros Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y El Rafi, con toros de La Quinta.