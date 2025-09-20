Triunfal tarde de homenajes en el ruedo y los tendidos de Morón

La terna de rejoneadores y el mayoral a hombros en Morón

La plaza de toros de Morón de la Frontera ha sido testigo este viernes de un triunfal homenaje en forma de corrida de rejones al maestro Javier Buendía, que fue reconocido en el ruedo al romperse el paseíllo. El coso moronense registró un gran ambiente con un lleno a la vista en una tarde en la que la buen corrida de Pallarés permitió el lucimiento de la terna que salió a hombros junto al mayoral de la ganadería.

Destacó Rui Fernandes, que sustituyó a Andy Cartagena. El portugués abrió el cartel con una actuación muy completa, paseando una oreja del primero con petición de la segunda y redondeando su tarde con dos orejas y rabo del cuarto tras una faena vibrante y muy ligada ante un gran oponente que fue premiado con la vuelta al ruedo.

Diego Ventura volvió a demostrar su magisterio firmando una interesante tarde-llena de detalles al homenajeado-cortando una oreja a cada astado de Santa Coloma-Buendía. Destacando la espectacularidad en la faena al segundo y la entrega ante la exigencia del quinto.

La francesa Lea Vicens dejó claro también su buen estado de forma en la capital de la Sierra Sur sevillana cuajando una faena de gran conexión con los tendidos al tercero, premiada con dos orejas y la entrega en el quinto al que también desorejó.

Feria de Morón de la Frontera Coso de Morón. Viernes, 19 de septiembre de 2025. Lleno a la vista en los tendidos. Se lidiaron toros de Pallarés de buena presentación y de buen juego, destacando el cuarto que recibió la vuelta al ruedo en el arrastre.Rui Fernándes: Dos orejas y dos orejas y rabo. Sale a hombros

Diego Ventura: Oreja y oreja. Sale a hombros.

Lea Vicens: Dos orejas y dos orejas. Sale a hombros.

Se homenajeó al caballero rejoneador Javier Buendía en el inicio del festejo.