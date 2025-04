Cunde el hedonismo en la Maestranza

Estamos a miércoles de farolillos y llevamos cuatro puertas del Príncipe y veinticinco orejas . ¿Es ésa una buena señal? Espero que leyeran la contracrónica de ayer (« devoción por los efectos especiales »), porque será ésta una continuación de aquella. En ningún caso pretendemos desmerecer lo que han realizado los toreros sobre el ruedo, pero sí reflexionar sobre esa desvirtuación que venimos advirtiendo en la identidad de esta plaza . El espectáculo de masas en el que se está convirtiendo el toreo (cuatro tardes ya con el cartel de 'No hay billetes') se rige por las pautas del triunfalismo y hedonismo . Apología de éxito y el placer como justificación de la fiesta. Un propósito populista que degrada el criterio y la categoría del gran templo del toreo. Vaya por delante nuestra condena de cualquier improperio que se lance durante la lidia de un toro, pero el lamento de aquel aficionado de tendido de sol tenía su parte de razón: « Presidente, vas a poner esto como la plaza de Écija ». Y fíjense que el presidente, con su parte de culpa, es el menos culpable de todos. Aquel hombre citó Écija como podría haber citado Olmeda de la Cuesta (Cuenca). Su mensaje había calado: triunfos más provincianos que capitalinos.

Julián López 'El Juli' dio una magistral tarde de toros, pero el resultado numérico se antoja más que exagerado. Como todo lo que está ocurriendo en esta feria. El compañero y amigo Isaac Escalera lo resumía en un tuit, tras las dos orejas del primero de la tarde: «El Juli, máxima figura del toreo, ha estado más que sublime con el toro. Perfecto, natural y toreando despacio. Pero todas las faenas no son de dos orejas, por muy bien que esté un torero . Esto es el absoluto final. Qué pena. A mí me da pena la deriva absoluta que toma Sevilla». Qué habilidad para resumir con tanta exactitud, y en 280 caracteres, el naufragio de la Maestranza. El Juli había desorejado a un animal de evidente condición mansa , que se abría en los vuelos de la franela y le permitía torear como si de una becerra se tratase. Eso tiene todo el mérito del mundo, pero la carencia de emoción y peligro no pueden rubricarse con dos peludas. Ya puestos, en el cuarto, que es en el que verdaderamente se mostró pleno de capacidad y emoción , mereció cortar un rabo . Porque en Olmeda de la Cuesta lo importante no son los pinchazos, sino los triunfos: veintitrés orejas y cuatro puertas del Príncipe .

La Revolera. Cuatro apuntes de la corrida Caballos de picar Insistimos: el caballo de picar debe salir y recogerse por el patio de desolladero. Además de por el ahorro de tiempo, es por concentrar el espectáculo: mientras media plaza aplaudía el tercio de banderillas de los rehileteros de El Juli, otra media ovacionaba a Barroso por su buen tercio de varas. Es preferible una única ovación a su salida. No resulta ni estético ver a esos grandes caballistas intentando evitar las tablas. 12 euros el combinado Los toros son un espectáculo elitista. Al elevado coste de las entradas hay que sumarle el precio de las bebidas: refrescos a 3 euros, mini botella de agua a 2 euros y combinados entre 9 y 12 euros. Infiltrados Dos curiosos se habían colocado en el punto más alto de una azotea de la calle Antonia Díaz. No sabemos qué campo de visión tendrían, pero recordaba a escenas como las de La Merced de Huelva y el Monte Conquero. Iván García Esta feria está dejando buenos momentos de las cuadrillas, pero lo cierto es que pocos toros han embestido con franqueza en banderillas. Los premios van a estar reñidos, porque aún no ha habido un claro triunfador. El segundo par de Iván García al sexto ha sido de lo más destacado del serial.