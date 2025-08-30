Suscríbete a
ABC Premium

ABC ENTREVISTA Al diestro sevillano

Morante regresa en Melilla: «Vuelvo con dudas, lógicamente»

El maestro prepara estos días su reaparición a los ruedos tras su cogida en Pontevedra y lo hará en la conocida como 'mezquita del toreo' el día 3 de septiembre, la única plaza en activo que queda en África. Lea este domingo la entrevista completa en ABC

Morante, saliendo del centro de salud donde se recupera de la cornada sufrida
Morante, saliendo del centro de salud donde se recupera de la cornada sufrida ABC
Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Su timidez es el toro más complicado que tiene siempre por delante. José Antonio Morante no especula con las palabras. Se arrima cuando la pregunta quema. Por eso hay que aguantarle los silencios, las quietudes, a la espera siempre del muletazo profundo que hay ... detrás de ellos. Esta entrevista va de todas esas cornadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app