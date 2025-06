Morante sigue acaparando premios: triunfador del Real Casino de Madrid

Los XXIX Premios Taurinos Real Casino de Madrid de la Feria de San Isidro 2025 ya conocen a sus premiados. Como no podía ser de otra manera, Morante ha sido reconocido como el triunfador del ciclo por el conjunto de sus dos tardes, cada cual mejor que la otra. La Prensa tuvo la obra cumbre al primero de la tarde. La Beneficencia tuvo la apoteósica y multitudinaria puerta grande.

De esa primera tarde también se ha concedido al maestro otro premio: «El quite de riesgo», por el extraordinario e inesperado quite a cuerpo limpio a su banderillero José María Amores el día 28 de mayo al toro Seminarista, de la ganadería de Garcigrande. Antes de la antológica faena, salió con su torería innata a quitarle el toro a su peón, con el vaso de agua en la mano. Seguro que no derramó ni una gota. Una imagen para la historia, sin lugar a dudas.

La mejor faena ha sido la de Borja Jiménez al sexto toro de la tarde de la corrida In Memoriam el pasado 15 de junio. El sevillano desorejó al extraordinario Milhijas, de Victorino Martín, premiado como toro más bravo del ciclo. Continuando en el apartado ganadero, Jandilla ha sido reconocida como la mejor ganadería por la corrida lidiada la tarde del 5 de junio, en la que también estuvo acartelado Jiménez.

Noticia Relacionada Victorino Martín y Borja Jiménez, pasión in memoriam Ángel González Abad Torero y ganadero a hombros. El sevillano triunfó con Milhijas, un gran toro de vuelta al ruedo, en la corrida homenaje al mítico fundador de la legendaria divisa

Víctor Hernández ha sido el torero revelación, por su actuación el 10 de mayo ante el toro Busca-Oro, de El Pilar lidiado en tercer lugar, al que cortó una oreja de peso. La mejor estocada ha sido para Emilio de Justo, que realizó la suerte suprema con una extraordinaria pureza al toro Milhebras, de Victorino de Justo, al que también cortó un trofeo.

También tocó pelo Gómez del Pilar con un fiero toro de José Escolar el 3 de junio, por lo que se le ha premiado al coraje y al valor. Y la mención especial por una tarde para el recuerdo es para Fortes, que impactó en su vuelta a la Monumental el pasado 21 de mayo con la corrida Araúz de Robles. No hay que olvidar al futuro, sobre todo cuando tiene tanto gusto toreando: Aarón Palacio es el novillero triunfador.

Víctor del Pozo ha sido el mejor subalterno por los extraordinarios pares que cuadró en la cara de aquel fiero toro de Escolar que correspondió a Gómez del Pilar en quinto lugar. El apartado de los picadores ha quedado, lógicamente, desierto. Una vuelta deberían dar los picadores a las horribles varas vistas, tarde tras tarde, durante la feria. Y una mención especial ha sido para Telemadrid, por su amplia cobertura, difusión, divulgación y apoyo a la tauromaquia en toda su programación en todos sus medios.