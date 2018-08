Simón Casas: «Agradezco a los toreros sus cojones por dejar su vida en manos del misterio» Apasionado discurso del empresario de Las Ventas tras conocerse los carteles del histórico sorteo de la Feria de Otoño

Una vez conocidas las combinaciones, el empresario Simón Casas pronunción un sentido y emotivo discurso. Casas, en estado puro: "La tauromaquia es una liturgia, es un misterio. He tenido miedo al principio, y lo sigue teniendo. Tenemos que dar misterio al arte del toreo, que no se puede gestionar en función de dogmas o intereses creados. Es lógico que cada torero busque la ganadería que más le convenga y que cada uno defienda lo que le interese. Pero el misterio es lo que hace grandes a los toreros. Y el misterio es lo que se ha creado hoy, en espera de carteles que ninguna empresa ha hecho. Esta empresa es la de más allá de los sueños. Los toreros son los más grandes de todos los artistas. Yo he querido ser torero. Hoy el empresario es la suerte. Quiero agradecer a los toreros sus cojones por dejar su vida en manos del misterio. Sois sacerdotes, camino de vida, alumbráis la mediocridad de la vida de todos lo demás, porque sois bellos y porque nos dais una lección de ética existencial. Por favor, que nadie se pase y sea violento y grosero con un torero. Tenéis la misión de pasar en esta sociedad un mensaje de paz, la paz cuando un torero pega naturales y pone a todo el mundo de acuerdo, ricos, pobres, sol, sombra... Y el animal, al que queremos, porque representa lo más sagrado en la vida, la entrega hasta la muerte. Respetamos al toro y sus pulsiones. Es fiero y ataca porque lo ha querido la divinidad. Y se la da el privilegio de poder herir y matar al hombre. En las plazas hay respeto, todos nos debemos amar en la plaza para que al final nos amen a nosotros los aficionados...".

Minuto después, dio a conocer las fechas de los carteles y resaltó que Alejandro Talavante vaya a abrir plaza. "¡Viva Talavante!", exclamó. Talavante había despertado la mayor expectación como gran figura de la Feria y con su doble presencia. Y los aficionados que colmaban el patio de caballos sonreían y aplaudían al ver que la diosa fortuna le colocaba con el hierro de Adolfo Martín.