Morante de la Puebla: «En este Gobierno de incultos son, además, compradores de votos»

«En este Gobierno de incultos son, además, compradores de votos. La izquierda en este país siempre ha comprado a los artistas a base de subvenciones. Dame pan y dime tonto. Yo prefiero pasar hambre antes que pasar por tonto», dice Morante de la Puebla , el torero total de la temporada, cuando ABC le pregunta su opinión sobre la exclusión de los toros del bono cultural de 400 euros que el equipo de Pedro Sánchez concederá a los jóvenes que cumplan 18 años, curiosamente la edad de la urna y la papeleta.

Poco le importa al Ejecutivo, dominado por socios de Podemos declarados abiertamente antitaurinos, que los aficionados que cubren el tendido joven de las plazas no cuenten con esa ayuda para asistir al arte del toreo. El Ministerio de Cultura ha apostado por la ‘espantá’ en el ruedo taurino, una ‘espantá’ de las que no conocen el valor ni la torería, sino de esas que ceden a las presiones de aquellos con los que comparten el poder, aunque haya Comunidades socialistas, como las de Extremadura y Castilla-La Mancha, que no comulguen con la deriva animalista del ‘sanchismo’. Los toros se quedan fuera, como ya se quedaron fuera los subalternos en las ayudas por la pandemia tras el ninguneo de Yolanda Díaz , que otra vez se ha posicionado en contra de echar cualquier capote al mundo taurino en su mayor crisis como industria cultural. Fue ayer cuando el Ministerio de Iceta confirmó que «los toros no estarán incluidos; no todos los elementos que nuestra legislación considera cultura van a estar bajo el amparo de este bono cultural». En relación a otras industrias, «habrá que esperar...»

Victorino, a su salida de la reunión en el Ministerio de Cultura De San Bernardo

Ni una sola puerta abierta a la rectificación dejó el Ministerio de Cultura en su reunión de esta tarde con la Fundación del Toro. «La exclusión de la tauromaquia del bono cultural es una discriminación sectaria, una censura cultural y un ataque a la libertad», manifestó su presidente, Victorino Martín . «Miquel Iceta tiene miedo de que un joven pueda ir libremente a los toros y queda deslegitimado para representar la cultura», expresó. Además, adelantó que «acudiremos a la justicia y buscaremos el amparo de la ley».

Desde la oposición, hubo una lluvia de críticas. «Si hablamos de cultura debería estar la tauromaquia, pero Sánchez se inventa un bono cultural para tapar que se bate un nuevo récord de la luz», comentó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Las reacciones del mundo del toro tampoco tardaron en salir de chiqueros: «Esta marginación afectará a la recuperación de una actividad que genera 54.000 puestos de trabajo», manifestaron desde Anoet, la patronal de empresarios. Profesionales y aficionados reclamaban lo que consideran de justicia: si los toros, tal y como recoge la ley 18/2013 del 12 de noviembre, son patrimonio cultural, que lo sean de pitón a rabo. «Iceta tendrá que hacer una declaración de odio o de amor. O estás conmigo o estás contra mí, a lo Jesucristo. Basta ya de medias tintas, que el votante sepa a qué atenerse», señaló Joaquín Moeckel , el abogado de los toreros. «Es intolerable la discriminación hacia los jóvenes que amamos la tauromaquia. Exigimos que rectifique a tiempo. ¡Basta ya de tanto sectarismo!», comentó el ganadero de bravo Santi Domecq , que este domingo lidia en la Monumental madrileña. Las reflexiones de los partidarios de la libertad y la Fiesta iban más allá: «¿Se podrán comprar obras de Lorca y Chaves Nogales con el bono? ¿Y cintas del taurino Díaz Yanes? Al final, nos impondrán qué consumir». Una peligrosa deriva, más propia de un Ministerio de Censura que de Cultura.