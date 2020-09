José María Garzón: «Lo he pasado muy mal, pero la queja es la defensa de los cobardes» El empresario sevillano ha sido el único en organizar una corrida en una plaza de primera de España en la temporada Covid: será el 12 de octubre, en un mano a mano entre Morante de la Puebla y Juan Ortega en Córdoba

Es el empresario de moda, el autor del cartel más redondo y de máxima expectación de la temporada Covid. José María Garzón es su nombre, un empresario sevillano que ha peleado por mantener activo el motor del toreo en el año más difícil mientras otros permanecían de brazos cruzados. O no tanto: en el mundo del toro parece haber una vieja ley en la que tienen que mandar los de siempre y que cualquier irrupción hace saltar las alarmas del poder. Como si la regeneración necesaria causará temblores. «¡A cubierto, que vienen los nuestros!» es el grito de guerra de 2020. Pero a Garzón ese ataque al propio honor tras la polémica por la corrida en El Puerto no le ha frenado sino todo lo contrario: de momento, es el único empresario que se atreve a dar una corrida en una plaza de primera. Córdoba es el escenario elegido, en una fecha emblemática, el 12 de octubre, en un mano a mano con vitola entre Morante de la Puebla y Juan Ortega.

-Con las nuevas medidas, no habrá sido sencillo organizar la corrida...

-Nada fácil, por la reducción tan drástica del aforo con las medidas Covid. Solo podrán entrar en la plaza dos mil y pico de personas. Agradezco muchísimo a Morante que tenga a bien torear con un torero nuevo, un mano a mano con Juan Ortega como los antiguos cuando un joven despuntaba, con ese «ponlo conmigo». Estoy contento y feliz y trabajo con un equipo de veinte personas para hacer un gran evento.

-¿Es el cartel que quería? Dicen que contactó también con Pablo Aguado.

-Es el que quería porque lo he hecho. Se habló con Pablo, que mostró mucho interés, pero tuvo una lesión en el hombro y creyó oportuno no torear más de momento. Bueno, no sé si lo hará luego en el proyecto de la Fundación. Lo cierto es puso mucho interés, pero por la lesión no pudo ser. Yo estoy feliz porque ha quedado un cartel muy rematado para el día de la Hispanidad.

«No podía permitir que el día de la Hispanidad España se quedara sin toros»

-Nunca ha ocultado su amor a España, por lo que la fecha elegida no será casualidad.

-Por supuesto que no. Es el día de la Hispanidad, el día del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, un día muy taurino, y no podía permitir que España se quedara sin toros. Todo tendrá un toque muy español.

-¿Cómo serán las medidas sanitarias?

-A rajatabla, con todas las medidas Covid en distancias, entrada y salida, tomando la temperatura, marcando las entradas...

-Después de la polémica y los ataques de dentro del propio sector, ¿de dónde saca las ganas para dar toros?

-Esa pregunta me la hace mucha gente. Tengo ganas porque le debo mucho al toro, tengo una afición desmedida, una parte interior que me llama. Son días complicados, pero mi obligación es dar toros.

-Desde Anoet, la asociación de empresarios, le abrieron un expediente sancionador por la corrida del Puerto tras su salida de la junta directiva.

-Quiero aclarar que yo salí de la junta directiva, pero yo sigo en Anoet. Luego que cada uno piense lo que quiera. En España, y no me refiero a Anoet, a veces tenemos la costumbre de acusar sin tener datos, de tirar la piedra y esconder la mano.

-Se han dado toros en Huelva, Osuna, Mérida... Y que se sepa no hay expediente alguno en ninguna de esas plazas.

-Prefiero no entrar en eso. Estoy convencido de que, como yo, todos los compañeros han cumplido las normativas.

-¡A cubierto, que vienen los nuestros!

-Que cada uno piense lo que quiera.

«La corrida del Puerto me costó el apoderamiento de Ureña, sí. Yo siempre he dicho que el empresario y el apoderado tenían que ir de modo independiente»

-¿El mundo del toro ha estado a la altura?

-Es muy complejo dar toros así, es un esfuerzo tremendo profesional y laboral, porque no es fácil. Yo incluso me excedí en las medidas en El Puerto.

-También le costó el apoderamiento de Paco Ureña.

-Esa corrida me costó el apoderamiento de Paco Ureña, sí. Yo siempre he dicho que el apoderado y el empresario tenían que ir de modo independiente. Me hubiese gustado que torease en El Puerto, pero las circunstancias no pudieron ser. Y le deseo lo mejor, ha sufrido mucho y me encantaría que el toreo devolviese a Paco Ureña todo lo que él le ha dado. Ahora se ha ido con una gran casa, la de los Lozano, y les deseo lo mejor.

-Hay un rumor que dice que va a apoderar a Morante.

-Eso es absurdo, una tontería. Para nada.

-¿Qué lección le deja la temporada del Covid?

-Como empresario, yo y todo mi equipo, que ha trabajado a destajo en unas condiciones económicas difíciles, he crecido profesionalmente. Hemos vivido una situación muy complicada, crítica a veces, lo que te da un bagaje importante y un crecimiento como empresario. Tenemos que seguir aprendiendo y hacerlo con humildad.

-Recientemente, en ABC aseguró que el toreo necesitaba una vuelta como un calcetín.

-Hace falta esa reestructuración, aprender y salir fortalecidos, pero para eso todos tenemos que ser generosos para y por el toro.

-¿Qué opina del plan de festejos de la Fundación del Toro?

-Estoy un poco desconectado del tema desde que salí de la junta directiva de Anoet. Pero me alegro de que el proyecto vaya para delante.

-En la corrida de Córdoba, ¿estarán las cámaras?

-No hay nada hecho, pero existe la posibilidad.

-Habrán sido días duros tras la polémica en El Puerto y las acusaciones vertidas.

-Lo he pasado muy mal con barbaridades que se han dicho, pero sé cuál es mi camino. La queja es la defensa de los cobardes.

-¿Le ha decepcionado alguno que fuera de amigo?

-Me han decepcionado algunas personas, pero no eran amigos de verdad ni mucho menos. Me quedo con el cariño y el apoyo que me ha demostrado muchísima gente, amigos, toreros, ganaderos, aficionados...

-En un arte tan puro en el ruedo, ¿por qué hay tanta puñalada trapera en los despachos del toreo?

-Por interés, por falta de profesionalidad y por una gran falta de afición o vocación.