Suscríbete a
ABC Cultural

Fil

El tenso plantón de Serrat en la Feria del Libro de Guadalajara: «No es culpa mía»

El cantante abandonó la sala molesto por el alboroto de quienes no pudieron entrar y regresó después de que mediara el moderador de la charla

Joan Manuel Serrat recibe el IX Premio de Cultura Universidad de Sevilla

El cantante español Joan Manuel Serrat, junto al escritor mexicano Benito Taibo, en el polémico momento de su charla en la Feria Internacional del Libro (Fil) de Guadalajara,
El cantante español Joan Manuel Serrat, junto al escritor mexicano Benito Taibo, en el polémico momento de su charla en la Feria Internacional del Libro (Fil) de Guadalajara, EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Joan Manuel Serrat protagonizó este jueves un momento polémico en México al abandonar durante unos minutos una charla que era una de las actividades más esperadas de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, molesto por los gritos del gentío que se quedó ... fuera por falta de aforo, aunque después regresó al auditorio Juan Rulfo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app