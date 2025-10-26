Suscríbete a
Elena Roger: «Estoy en un momento de mi vida de disfrute total, no necesito demostrar nada»

La artista argentina, que triunfó en Londres y Nueva York, ofrece tres conciertos en España, país que no visitaba desde hace ocho años

El tamaño del talento

Elena Roger
Elena Roger Carlos Furman
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Hace ocho años que Elena Roger no actúa en España (estuvo en el Grec barcelonés en agosto de 2017). La artista bonaerense deslumbró por vez primera al público español en 2010 con una sobrecogedora encarnación de Edith Piaf en un musical sobre la ... cantante francesa; antes, en 2006, había sido elegida por Andrew Lloyd Webber para protagonizar una reposición de su musical 'Evita', que más tarde repetiría en Broadway. Ahora vuelve a España para ofrecer tres conciertos en Valencia (lunes 27 de octubre, fecha de su cumpleaños), Madrid (miércoles 29) y Barcelona (3 de noviembre). En ellos estará acompañada al piano por Nicolás Guerschberg. «Cantamos un repertorio muy ecléctico: vamos de la comedia musical a un tango de Piazzolla, una canción de Charlie García, un bolero de Chico Novarro, temas de María Elena Walsh o Alberto Favero... con algún guiño a la ciudad donde estemos -sonríe-. Quiero mostrarme sin artilugios».

