La Oreja de Van Gogh vende más de 100.000 entradas en una hora y anuncia nuevos conciertos

La banda donostiarra repetirá en varias ciudades, y valora seguir añadiendo más fechas

La agridulce historia de La Oreja de Van Gogh: broncas en ensayos, éxito, ruptura y una reunión incompleta

La Oreja de Van Gogh
La Oreja de Van Gogh rrss
Nacho Serrano

Tras anunciar su gira de reunión con Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh ha vendido más de 100.000 entradas en una hora desde su puesta a la venta a las 16h de este lunes y ha anunciado nuevas fechas en San Sebastián, ... Bilbao, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

