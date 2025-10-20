La Oreja de Van Gogh vende más de 100.000 entradas en una hora y anuncia nuevos conciertos

Tras anunciar su gira de reunión con Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh ha vendido más de 100.000 entradas en una hora desde su puesta a la venta a las 16h de este lunes y ha anunciado nuevas fechas en San Sebastián, ... Bilbao, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Así, la gira 'Tantas cosas que contar', que supone la vuelta de Amaia Montero a la banda donostiarra en el 30 aniversario del grupo, hará doblete (de momento) en sus citas en Bilbao, San Sebastián, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona, y triplete en la capital.

Noticia Relacionada Entradas La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, en directo: a qué hora salen, cómo comprar online y precios de los conciertos Sigue en directo la última hora sobre la venta de entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh, con las fechas de los show, a qué hora salen y dónde y como comprar en Ticketmaster hoy

En concreto, la gira que «será todo un viaje por sus grandes éxitos», según han recordado desde la promotora Get In, pasará dos veces por Bilbao (9 y 10 de mayo), y San Sebastián (31 de julio y 1 de agosto) tras agotar las primeras citas en el BEC y en Illunbe Donostia Arena, respectivamente. También habrá segundo concierto en Pamplona (20 y 21 de noviembre) tras colgar el cartel de 'sold out' en la primera de las fechas.

La nueva fecha en el Movistar Arena de Madrid será el 31 de mayo (que se suma a las de 28 y 29 de mayo), la de Zaragoza el 10 de octubre (se suma a la del 9), la de Barcelona el 7 de noviembre (se suma a la del 6).

Este exitazo de taquilla se ha producido después del susto que se han llevado los fans en la mañana del lunes, al tener que ser pospuesto el arranque de la venta de entradas durante varias horas por la caída de Amazon Web Services. «Disculpad las molestias, vaya lío», ha afirmado la banda en X.

En los primeros veinte minutos de venta aún no había ningún 'sold out' en las ciudades de la gira, pero al pasar la hora empezaron a agotarse tickets y a a anunciarse las nuevas fechas.