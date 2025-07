Entre clásicos y nuevos temas Ana Belén para el tiempo en Jerez

Anoche la noche jerezana olía a vino y a historia de la música. A las 22:15, con una puntualidad casi británica, Ana Belén apareció sobre el escenario del Festival Tío Pepe vestida de un llamativo naranja con el que parecía iluminar aún más la Bodega Las Copas. No necesitó más. Bastó con su figura, su porte, esa mezcla de elegancia serena y carisma templado por los años, para que el público —en su mayoría adulto, fiel y expectante— supiera que la espera de seis años desde su último tour había terminado. Abrió el concierto con 'Solo le pido a Dios', como una súplica convertida en bienvenida. Su voz, impecable y llena de intención, dejó claro que ni el tiempo ni el silencio escénico habían mermado su capacidad de emocionar. «Buenas noches Jerez, qué gusto estar aquí de nuevo», dijo con una sinceridad cálida. «Muchas gracias por acompañarme, es un gusto estar esta noche aquí. La gente que me conoce y mi familia sabe que es muy importante estar aquí». Y ya desde ese momento supimos que no era un concierto más, sino una celebración íntima y cuidada.

El repertorio fue una danza entre la memoria y el presente. De su nuevo disco —presentado con humor: «Os voy a dar un disgusto, voy a cantar otra canción nueva»— surgieron temas como 'Que no hablen en mi nombre', un potente alegato feminista en defensa de las mujeres palestinas, o 'La canción del nostálgico', escrita por Víctor Manuel, que Ana presentó como una mirada crítica y melancólica a los que idealizan el pasado. «Habla de ese pasado idílico en el que todo era mejor», dijo, antes de moverse tímidamente al ritmo de la canción. Pero fue el reencuentro con los clásicos lo que terminó de fundir el alma de los presentes con la artista. 'Yo también nací en el 53', 'Si me nombras' y la dulce 'Yo vengo a ofrecer mi corazón' desataron palmas y suspiros.

Ana Belén durante su concierto en Jerez Paco martín

En 'Desde mi libertad', cantada sentada sobre una maleta, la artista jugó con la escenografía como si narrara su propia canción. Luego vino 'Cinecittà', con una boa de plumas naranjas, y el recuerdo de Marcello Mastroianni flotando entre los versos. «El título hace referencia a unos estudios cinematográficos italianos donde se hicieron películas como La dolce vita», explicó. «Habla de ese glamour de los años 60 y de una historia de amor que pudo ser pero no fue. Cada vez que la canto pienso en Marcello Mastroianni». Hubo lugar para la nostalgia, pero también para el baile. 'Bachátame' y 'Derroche' sacaron el lado más corporal de Ana, que se dejó llevar por el ritmo con movimientos tímidos pero sinceros. El público, a esas alturas completamente entregado, acompañó con palmas y coros espontáneos.

El bloque final del concierto fue una sinfonía de emociones compartidas. 'Contamíname', 'Lía', 'Peces de ciudad' y especialmente 'El hombre del piano' fueron coreadas con una mezcla de respeto y entusiasmo. Fue este último tema el que puso a muchos en pie, conscientes de estar ante uno de esos momentos que no se repiten fácilmente. Y cuando ya parecía que el telón estaba por caer, Ana Belén regresó para una recta final inolvidable: 'Agapimú', 'España camisa blanca de mi esperanza' y la inevitable 'La Puerta de Alcalá', que convirtió el recinto en una verbena espontánea, donde las voces se mezclaban con los recuerdos. Cerró con 'Balancé', bailando, sonriendo, y presentando a sus músicos, como si aún no quisiera irse. Antes de despedirse, con una reverencia sincera, Ana pronunció unas palabras que, más que cierre, sonaron a brindis: «Gracias de verdad por esta noche, que seáis muy felices y tengáis muchísima salud». Y así, bajo el cielo templado de Jerez, la voz de Ana Belén volvió a fundirse con la historia. Porque hay artistas que no necesitan regresar; simplemente están, siempre han estado, como una melodía que no se olvida.