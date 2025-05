La canción del verano #13: 'El verano no nos quiere'

Están las canciones contra el verano, pura lógica de supervivencia ante el bombardeo de rayos gamma, sobacos al aire y socialización del sudor, y luego está lo de Carlos Ynduráin, plusmarquista del micropop y filósofo costumbrista, algo así como nuestro Stephin Merrit, ... capaz de firmar la canción definitiva de amor-odio estival. O, ya puestos, de odio-odio. Sin matices pero mucha guasa y aún más tino melódico.

«Porque el verano no nos quiere / el verano no nos quiere ya / Habrá que hacerse con un yate / por la vía criminal / Habrá que ver el Tour de Francia / o el Mundial», canta el cabecilla de Los Lagos de Hinault desde 'Vidas ejemplares', su prodigioso debut de 2011. Y aunque este año hay Mundial y llegamos ya tarde para el Tour de Francia, aquí están, ahí mismo, los Juegos Olímpicos de París, que para el caso, y casi también para la rima, viene a ser lo mismo.

Otro tópico veraniego de siesta y sobremesa que no desentonaría en esta anticelebración del estío; un magistral ejercicio de depuración pop que saca petróleo del resignado «si no puedes con tu enemigo, únete a él» y viene a sugerir que en realidad el puro verano no le sienta bien a casi nadie.

'El verano no nos quiere'

El verano no nos quiere...

Habrá que hacerse tatuajes

y aprender a derrapar,

habrá que ir a festivales a bailar...

Habrá que irse en un crucero

de solteros/as,

habrá que combatir la alergia tropical...

Porque el verano no nos quiere,

el verano no nos quiere ya...

Habrá que hacerse con un yate

por la vía criminal,

habrá que ver el Tour de Francia o el mundial...

Habrá que hacer abdominales

o intentar no respirar,

habrá que suspirar si llega una postal...

Porque el verano no nos quiere,

el verano no nos quiere ya...