¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

El armonicista Antonio Serrano, premio Nacional de Músicas actuales

El jurado ha destacado «su contribución a géneros tan diferentes como el flamenco, el jazz, el folk, el pop y la música clásica»

Pablo Heras-Casado y Francisco Coll, premios nacionales de Música

Antonio Serrano
Antonio Serrano Timón

ABC

Madrid

El armonicista Antonio Serrano ha sido galardonado hoy con el premio Nacional de Músicas Actuales 2025, que concede el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem). Este premio se concede anualmente y está ... dotado con 30.000 euros.

