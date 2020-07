Tablaos Flamencos: un pilar cultural y turístico con el agua al cuello El Ayuntamiento de la capital los ha declarado «lugares de interés general» y la Asamblea de Madrid, sector de especial interés para la Comunidad

Si las paredes del Corral de la Morería hablasen, cuántas historias no podrían contarnos. Nos hablaría de las veladas interminables de Ava Gardner, del inicio del romance entre el Sha de Persia, Reza Pahlevi, con Farah Diba, o de la corbata que Blanca del Rey le regaló a Mick Jagger la víspera de uno de sus conciertos madrileños, y que éste lució ese día en el escenario. O de la noche en la que Salvador Dalí intentó entrar allí con su pantera, o de la visita secreta del Ché Guevara, o de la noche en que John Lennon quiso aprender algunos acordes flamencos en el sótano del tablao. Pero contaría también el embrujo que producía en el público la farruca de Antonio Gades; y las paredes de otro local, Torres Bermejas, nos dirían que ellas fueron testigos del romance artístico de dos genios del flamenco, Camarón de la Isla y Paco de Lucía.

Y es que el Corral de la Morería y Torres Bermejas, como el resto de los tablaos españoles, son como templos flamencos uno de los pilares de la cultura española de nuestros días. También uno de los mayores atractivos turísticos de nuestras ciudades –especialmente Madrid, donde radica una quinta parte de los existentes en España–. Pero no son –o no lo son algunos, al menos– un mero reclamo para «guiris», aunque Blanca del Rey (directora artística del Corral de la Morería) no desprecia su faceta turística. «España vive del turismo, no lo podemos obviar. Dependemos de él. Y todos nos apuntalamos los unos en los otros».

«Los tablaos –dice Juan Manuel del Rey, responsable del propio Corral y presidente de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid– somos los que más sufrimos con la situación creada a partir del Covid-19, porque el 90 por ciento de nuestros clientes provienen de fuera de España;a los problemas que padecen las salas de espectáculos y los restaurantes, y que nosotros también padecemos, se suma la imposibilidad que tienen los extranjeros de entrar en España –y en nuestro caso especialmente los estadounidenses–».

Interés general

Las reclamaciones en Madrid de este sector ante el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad han dado como fruto la declaración por parte del Consistorio de los tablaos madrileños como lugares de especial significación ciudadana e interés general para la ciudad de Madrid. Se ha hecho de forma unánime en el Pleno del Ayuntamiento, mientras que la Asamblea de Madrid aprobó, con idéntica unanimidad, una proposición no de ley presentada por el PSOE para declarar al sector de los tablaos flamencos «Sector de Interés Especial para la Comunidad de Madrid». Mientras tanto, el Ministerio de Cultura se ha puesto de perfil, y de momento no los ha incluido en su plan de ayudas al sector cultural.

Los tablaos flamencos, como se expone en la memoria de la declaración presentada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, representan un 14,6% del PIB nacional, además de ser el sustento del 95 por ciento de los artistas flamencos. Según la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid, estos establecimientos «atraen a Madrid a más de un millón de visitantes al año y, teniendo en cuenta que, según la encuesta de gasto turístico Egatur, el gasto medio de cada turista en 2019 fue de 1.368 euros, el movimiento económico que generan estos locales supera con creces los mil millones de euros».

Pero, ¿en qué se traduce la declaración de bien general por parte del Ayuntamiento de la capital? «Confiamos en que se traduzca en ayudas –explica Juan Manuel del Rey–;ya se nos ha incluido en el Plan Aplaude, que nos permite cubrir el 70 por ciento del coste de los alquileres entre marzo y septiembre».

La citada asociación espera en los próximos días mantener una reunión con los responsables municipales que conduzcan a su primer objetivo: los permisos para abrir terrazas. Según Juan Manuel del Rey, «nos resultan imprescindibles para sobrevivir». No son la solución, son un parche, lo saben. «Pero son un parche que nos salva la vida. Serían como una rueda de repuesto que nos permitirá seguir nuestro camino». Y es que los tablaos tienen el corazón en sus pequeños escenarios, pero su alimento es su hostelería. «Si de momento en estas terrazas sólo podemos funcionar como establecimiento hostelero, lo haremos; ojalá nos permitan ofrecer también espectáculos, porque es nuestra razón de ser», dice Del Rey.

Más allá del aspecto económico, está sin embargo el aspecto cultural y diferencial de los tablaos. «En todas las ciudades puedes encontrar teatros de ópera, espectáculos de danza, museos... Pero nadie puede ofrecer, y nosotros lo hacemos, flamenco los 365 días del año. «El flamenco trasciende las cifras económicas –continúa la mencionada memoria–. Desde el 16 de noviembre de 2010, es oficialmente un arte universal. La Unesco incluyó aquel día esta manifestación cultural española en la lista representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad;reconocía así los valores culturales de este género y lo ponía en el punto de mira internacional. Y la capital mundial del flamenco es Madrid». A buen seguro, Ava Gardner brindaría por eso.