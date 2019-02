El Puma carga contra Roger Waters por su postura sobre Venezuela: «Es muy tonto»

Este viernes se llevará a cabo el Venezuela Aid Live, un concierto organizado por Richard Branson en el que músicos de todo el mundo de enorme relevancia como Alejandro Sanz, Maluma, Miguel Bosé y un largo etcétera trataran de «atraer la atención global e informar sobre la trágica situación que viven los venezolanos dentro y fuera del país».

Sin embargo, no todos los músicos, evidentemente, están a favor de esta iniciativa de apoyo a Juan Guaidó. El más afilado e ilustre de sus representantes es Roger Waters, qeu cargó contra el empresario Branson acusándolo de «trabajar para Estados Unidos en su plan de tomar control de Venezuela».

«La Cruz Roja y las Naciones Unidas, inequívocamente de acuerdo, no politizan la ayuda. Dejar al pueblo venezolano solo para ejercer su derecho legal a la autodeterminación», escribió en Twitter Waters.

En un vídeo publicado en esta red social ya había dicho que este concierto que «no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria». «No tiene nada que ver con las necesidades de los venezolanos, no tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con la libertad», dice también.

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6