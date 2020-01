«Pavarotti», el documental sobre el genio que magnificó la ópera El viernes 10 llega a las salas españolas el largometraje acerca de la vida del reconocido tenor, que ha dirigido Ron Howard

El pasado mes de septiembre se cumplieron trece años de su fallecimiento, pero el legado de Luciano Pavarotti continúa más que presente. Este viernes, 10 de enero, llega a los cines « Pavarotti», un emotivo documental que en sus casi dos horas de metraje repasa la vida del reconocido tenor, un auténtico referente tanto de la música como especialmente del campo que tanto cultivó y amó: la ópera.

Un filme de muchos quilates, como demuestra el hecho de que lleve la firma de Ron Howard, ganador de dos Oscar por «Una mente maravillosa» y nominado a otro por «El desafío - Frost contra Nixon». El cineasta, al frente asimismo de éxitos como «Apolo 13», «Rush», la trilogía de «El código Da Vinci» e incluso parte del universo de La Guerra de las Galaxias (dirigió «Han Solo: Una historia de Star Wars»), también ha sabido plasmar su experimentada mirada en el terreno documental. No en vano, en los últimos años ha dirigido tres antes que «Pavarotti», uno de ellos acerca de Los Beatles («The Beatles: Eight days a week»), que fue su primera incursión en la industria musical. «Me interesaba mucho la idea de explorar el mundo de la ópera a través del punto de vista de Pavarotti y en conocer cómo era su figura. Y sobre todo, cómo consiguió llevar la ópera hasta el más alto nivel», desgrana Howard a ABC.

El documental hace un recorrido de lo más extenso a través de la vida del reconocido tenor. Desde su complicada infancia durante la Segunda Guerra Mundial hasta su cumbre en el Olimpo de la música, pasando por cómo comenzó a interesarse por la ópera gracias a la voz de referentes como Enrico Caruso, sus conciertos por todo el planeta con Los Tres Tenores (que formó junto a los españoles Plácido Domingo y José Carreras) e incluso sus complicadas relaciones amorosas. «Pavarotti era un privilegiado, alguien en un millón. Un valor atípico que salió de un pequeño pueblo de Italia y que alcanzó la grandeza gracias a su voz y su talento, que tuvo el coraje de utilizar para intentar cambiar el mundo. Intentó democratizar la ópera llevándola a países como China. Lo que consiguió junto a Los Tres Tenores nunca se vio y nunca más se verá», puntualiza el cineasta.

Un «gigante» en el escenario

La música, como no podía ser de otro modo, está muy presente en toda la obra. «He querido recrear la atmósfera que abarcaba a Pavarotti, descubrir cómo conseguía hacerse un gigante sobre el escenario y llamar tanto la atención del público», esclarece el director, que recuerda que coincidió «en una ocasión» con el cantante. «Fue un encuentro muy breve, en un evento privado en Hollywood, en los Globos de Oro. Cuando le vi entrar en la sala, me cambié incluso de sitio para poder conocerle. Nos dimos la mano y bueno, no sé si él sabía quién era yo ni si formaba parte de la industria del cine, pero todavía recuerdo aquel instante», reconoce Howard.

Pavarotti con Nicoletta, su segunda mujer

El trabajo del veterano director ha fascinado a la audiencia en Estados Unidos, donde el documental ha tenido muy buenas críticas, pero también a la familia del difunto tenor. «El documental es muy verdadero y expresa lo que era Luciano [Pavarotti]: su persona, su manera de ver la vida, sus virtudes, sus defectos… y también refleja esa añoranza por lo que hubo pero que ya no está. Ron [Howard] ha hecho un documental para todo el mundo, no solo para los amantes de la ópera», cuenta Nicoletta Mantovani, viuda y segunda mujer del artista, que recuerda lo mucho que aprendió del tenor. «Fue mi gran maestro. Siempre me aportó una visión diferente y gracias a él, intento mantener una actitud positiva ante todo y creer en las personas. Luciano fue una persona muy viva, que mantuvo su entusiasmo hasta el final. Siempre me decía: “Nunca te acuestes sin aprender algo nuevo”», rememora.

Llevar la ópera al mundo

Ambos se conocieron cuando Mantovani, 34 años menor que el artista, comenzó a trabajar para él como secretaria. Poco después fraguaron su vínculo sentimental, a pesar de que Pavarotti estaba casado con otra mujer, Adua Veroni. «A Luciano no le gustaba planificar. Solo dejaba que las cosas sucedieran», cuenta esta última en el documental. Algo en lo que coincide Mantovani. «Le gustaba vivir el momento. ¡Era como un niño! Me sacaba más de treinta años, pero era él el que parecía el menor de la relación», explica la viuda del artista, que también pone de relieve la pasión del cantante por su profesión. «Su voz te tocaba muy dentro, te llegaba, porque Luciano hablaba desde el corazón. Y eso lo intentó aprovechar para llevar la ópera a todo el mundo. Me contaba que cuando él era niño, la gente cantaba ópera en la calle y que muchos sonreían gracias a eso. Por eso quiso que en todo el planeta conocieran y amaran el género, por lo que la ópera era capaz de conseguir». Allá donde esté, Pavarotti puede estar orgulloso.