Katy Perry se retira de la música (por un tiempo)

Ha pasado ya una década desde que Katy Perry se autobautizase y sorprendiera al mundo con su éxito «I kissed a girl». Desde entonces, la cantante se ha convertido en una de las grandes estrellas de la escena pop mundial.

Ahora, después de este ascenso vertiginoso, y tras más de un año inmersa en el «Witness: Tour», parece que Perry ha decidido tomarse un descanso.

«He estado en la carretera algo así como diez años así que voy a relajarme. No pienso ir corriendo a hacer otro disco», ha declarado la cantante en una entrevista con «Footwear News».

«Siento que he hecho suficiente. Siento como si hubiera estado tocando la campana de ser una "pop-star" muy fuerte y estoy agradecida por ello. Me encanta hacer música y componer, pero no voy a volver a ser parte del juego nunca más (...) No tengo nada que demostrar y eso es un sentimiento muy liberador». En otras palabras: quiere bajarse de la rueda, aparcar y disfrutar de lo cosechado.

De hecho, la propia Perry confesaba en julio de este año que había sufrido una depresión, y que incluso había llegado a pensar en el suicidio.

«Atravesé una depresión el año pasado porque sin saberlo le di demasiada importancia a la reacción del público y el público no reaccionó de la manera que esperaba lo que me rompió el corazón», afirmaba a «Vogue Australia». «Escribí una canción sobre suicidio. Estoy avergonzada de tener esos pensamientos», agregaba.