José Mercé: «Cuando hay que arrimar el hombro, los españoles siempre somos los primeros»

José Mercé participará hoy en LaLigaSantanderFest, el festival de música online organizado por la Liga de Fútbol con objeto de recaudar fondos para la adquisición de material sanitario para combatir la pandemia del COVID-19. Contará con medio centenar de artistas que cantarán una canción para la ocasión, y de un nutrido grupo de futbolistas que también entrarán en la emisión para apoyar la iniciativa. Podrá verse a partir de las 18 horas a través de los canales Movistar LaLiga, GOL TV y los canales sociales de LaLiga, tanto en YouTube como en Facebook y, en LaLigaSportsTV, además de en las redes sociales del Banco Santander.

—¿Usted y los suyos bien, maestro?

—Todo bien gracias a Dios, aquí metidito en casa. Confitado, como digo yo.

—Qué necesario es el humor estos días.

—En estos tiempos malos que corren, muchísimo. También hay que ver el lado positivo, intentar aprender algo de todo esto. A ver si nos humanizamos un poco, por ejemplo. Esto ha demostrado que estábamos deshumanizados. ¡Estamos conociendo ahora a nuestros vecinos de toda la vida! Parece mentira. Algo tan sencillo como conocer a tu vecino... Pues hasta ahora no era ni hola ni adiós, ni nada. Y gracias a los aplausos de las ocho hemos empezado a hablar, y nos estamos haciendo amigos.

—¿Lleva bien el «confitamiento»?

—Llevo «confitao» desde el trece de marzo, con mi mujer y mis niñas. Ya llevo aplazados seis conciertos, y por un lado ha venido bien porque estoy con mis nietos, estoy con mis hijas... y como los artistas estamos siempre pacá y pallá, pues hay que aprovechar eso. Llevo diez días maravillosos, ayudando a los nietos con los deberes, hablando con mis hijas de muchas cosas... con mi mujer no, porque con ella viajo siempre (risas). Pero me lo estoy pasando muy bien, y estoy escuchando más música que nunca. Me voy a convertir en un catedrático de flamencología. Y también estoy escribiendo mis letritas.

—Esta situación debe hacer que se componga de una forma distinta, seguro.

—Segurísimo, claro. Cada vez que veo las noticias, los fallecimientos, o la alegría de los curados... son cosas que inspiran. Estamos siendo muy valientes, aguantando el tirón en nuestras casas, con la excepción de algunos que están majaras perdidos o no se quieren enterar. El conjunto de los españoles se está portando muy bien.

—¿Qué le parece la iniciativa de LaLigaSantanderFest?

—Me parece maravillosa. Que el deporte y la cultura se unan en un momento así es muy bonito. Recaudaremos todo lo que se pueda para derrotar al bicho este de las narices, y vamos a tener tres horas de música y de futbolistas hablando para distraernos y ser solidarios. Esto sirve también para lanzar un grito de apoyo a los sanitarios, que están haciendo una labor tremenda, divina. Son un héroes. Y también los camioneros, las cajeras de los supermercados... todos los que están trabajando para que podamos aguantar esto. Hay que valorar su trabajo al máximo.

—¿Qué papel deberían jugar los deportistas de élite en esta crisis, siendo referentes para tanta gente?

—Además de los futbolistas también está Nadal, Gasol, y muchos otros que colaboran económicamente con lo que pueden. Los españoles, cuando tenemos que arrimar el hombro, siempre somos los primeros. En este país podemos estar orgullosos de eso.

—La música ayuda mucho en estos momentos. ¿Quizá el flamenco se siente de una forma más especial, por aquella conexión con el blues en cuanto a la resiliencia, al saber pasar fatigas?

—Pues sí. Nosotros nunca hemos estado de moda. Hemos pasado fatigas, como los músicos de blues. Somos de la calle, y nunca hemos tenido un pentagrama. El flamenco es de las culturas más grandes que tenemos, pero todos los estilos y todos los músicos estamos haciendo de todo, todo lo que nos piden.

—¿Cómo cree que volveremos a las calles cuando todo esto acabe?

—Yo espero que volvamos sin miedo, valientes y positivos, con ganas de gastar en los bares y los restaurantes, como siempre hemos sido los españoles. Pero siempre en positivo.

—Cuando todo esto se calme, ¿querría ver a su Real Madrid jugando a puerta cerrada, o prefiere esperar a derrotar del todo al virus para que haya gente en las gradas?

—Nada, nada, al virus hay que rematarlo del todo. Sin público yo no lo veo. A ver si esta pandemia canalla nos deja en paz ya y podemos ver fútbol en junio. Pero ahora, lo que hay que hacer es dar las gracias a los sanitarios y todos los trabajadores que he mencionado antes, a las Fuerzas Armadas, a la UME, a la Policía Nacional, la Municipal, a la Guardia Civil... a todos. Están haciendo algo que no olvidaremos nunca. Verlos trabajar hace que se te encoja el corazón y te salten las lágrimas.