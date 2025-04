John Lydon (excantante de Sex Pistols): «Sería tonto si no votara a Trump»

Si el punk no estaba muerto, Johnny «Rotten» lo ha matado hoy. El ex cantante de los Sex Pistols , que tiene la nacionalidad estadounidense, ha dicho en una entrevista con The Guardian que «sería más tonto que un pincel si no votara a Donald Trump en las elecciones de noviembre».

Lydon, que está presentando un libro de «pensamientos sin censura» titulado «I Could Be Wrong, I Could Be Right» , ya dijo de Trump en 2017 que «podría representar una oportunidad para que algo bueno llegue, porque intimida a los demás políticos», y el año siguiente se le pudo ver en público llevando una camiseta con el eslógan trumpiano «Make America Great Again». Pero esta vez ha ido mucho más lejos al asegurar que la candidatura de Trump «es la única opción sensata», y describir a Joe Biden como «un hombre incapacitado para gobernar».

Tal como señala el propio diario británico, Lydon parece haber comenzado a apoyar a Trump después de haber sido acusado de racismo tras los asesinatos de varias personas de raza negra a manos de la policía estadounidense. «A mí me han acusado de lo mismo, así que me siento ofendido cuando le pasa lo mismo a alguien, sea quien sea». Efectivamente, Lydon fue señalado por este motivo en 2008, cuando presuntamente agredió a Kele Okereke, el cantante de raza negra de Bloc Party , en un festival de música. Pero hay un pequeño detalle que Lydon pasa por alto en su entrevista con The Guardian. Ese festival era el Summercase de Madrid, y fueron muchos los testigos de la agresión, producida al grito de «maldito negro de mierda». El incidente no fue denunciado públicamente sólo por trabajadores del festival, sino también por otros artistas que lo presenciaron y lo contaron en sus redes sociales, como los grupos Kaiser Chiefs, Mogwai o Foals.

Preguntado por la muerte de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter , Lydon responde: «No hay nadie que conozca en ningún lugar que no diga que aquella muerte no fue espantosa. ¡Absolutamente! Pero eso no significa que todos los policías sean desagradables o que todos los blancos sean racistas. Porque todas las vidas importan. Por supuesto que soy antirracista, pero nadie, ni ninguna organización política, me va a decir cómo debo pensar».

En la entrevista, Lydon también ha tenido palabras para la familia real británica que tanto parodió hace más de cuarenta años. «Mi sentimiento por la familia real es de pena. Siempre he sentido que son pobres pajaritos atrapados en jaulas, jaulas de oro, pero todavía están sepultados. ¿Y Meghan Markle? Es una persona espantosa. Muy mala actriz. Pero ahora está asistiendo a una clase magistral. Debería dejar de ser tan farisea y engreída».

Lydon, que no es inmensamente rico pero sí tiene una fortuna estimada en más de un millón de dólares, aún se siente un miembro de la clase obrera . «Sí, no puedes quitarme eso. Me gané esos derechos, me gané esas alas», dice el artista, que ya protagonizó una fuerte controversia mediática tras proclamar su apoyo al Brexit : «¿Mi postura frente al Brexit? Bueno, es así: la clase trabajadora habló; yo soy parte de ellos, y los apoyo. Fin de la historia». Poco después de atraer la atención mediática de toda Inglaterra al posicionarse sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pudo conocer en persona al líder del movimiento pro-Brexit, Nigel Farag, y dijo que era una persona «fantástica».

Muy poco punky

En los últimos años, Lydon ha evidenciado que en su madurez queda ya muy poco del gamberro que vomitaba versos contra todo y contra todos. «Empecé a esquiar en Estados Unidos y ya nunca he dejado de hacerlo. Me encantan las estaciones de esquí americanas... Puedes divertirte todo el día en las montañas más excelentes», es una de las frases recogidas por la revista New Musical Express, en un artículo que reúne sus citas menos punkys. «Me encanta el consumismo, la cultura televisiva, los centros comerciales. No hay nada que nunca compraría, pero me gusta estar allí. Es una locura», decía en otra de las más llamativas. No en vano, en 2015 se lanzaron unas tarjetas de crédito de los Sex Pistols: su nombre y la imagen de dos de sus lanzamientos más recordardos (el single «Anarchy in the UK» y el álbum «Never mind the bollocks. Here’s the Sex Pistols») se imprimieron en 2015 en una serie de tarjetas de Virgin Money, el banco fundado por Richard Branson. Otra frase que sorprendió mucho viniendo de él fue: «Una de las cosas más hermosas de Gran Bretaña, además del NHS (servicio nacional de salud pública) y la educación gratuita, es el ejército británico».

En esta recopilación, destaca su respuesta ante un comentario sobre su canción más célebre, «Anarchy in th UK»: «Y, por cierto, nunca prediqué la anarquía. Fue solo algo novedoso en una canción. En realidad, siempre pensé que la anarquía era un juego mental para las clases medias. Poco práctico».