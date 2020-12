Así es el espectacular avance del esperado documental de Peter Jackson sobre los Beatles, «Get Back» Paul McCartney ha compartido unos minutos del montaje del afamado director, que se estrenará el próximo verano

Nacho Serrano Actualizado: 21/12/2020 20:13h

El aclamado cineasta Peter Jackson acaba de lanzar un avance exclusivo de su próximo documental «The Beatles: Get Back», para que fans de todo el mundo puedan disfrutarlo, y las expectativas se han disparado hasta la estratosfera. Estos cinco minutos de montaje, que han sido compartidos por Paul McCartney en su cuenta de Twitter, van precedidos de una breve introducción del propio Jackson y auguran toda una obra maestra del género «rockumental». «Ya tenía que estar acabado, pero se ha visto afectado por la covid», ha señalado el director desde la sala de montaje de Nueva Zelanda en la que trabajan, rodeados de guitarras y de una batería de los Beatles. «Lo único bueno en realidad es que estamos editando la película en Nueva Zelanda, y ahora que nuestro país ha eliminado en gran medida el virus, podemos volver a la sala de montaje y continuar con la edición que estamos haciendo. Así que aquí estamos, tenemos 56 horas de material nunca antes visto de los Beatles, y es realmente genial».

Jackson ha comentado: «Queríamos dar a los fans de The Beatles de todo el mundo un pequeño regalo navideño, así que montamos este pequeño avance de cinco minutos para mostrar un poco nuestro documental «The Beatles: Get Back». Esperamos que os haga sonreír y haga sentir un poco de alegría en estos difíciles momentos».

La película, que se estrenará en cines en Estados Unidos el 27 de agosto de 2021, es una experiencia cinemática única que traslada al público al pasado, a las íntimas sesiones de grabación de The Beatles en un momento crucial de la historia de la música, mostrando la calidez, camaradería y humor que definirían el legado del icónico cuarteto. Filmado en enero de 1969 y recopilado a partir de más de 60 horas de filmaciones inéditas (grabadas por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de audio inédito, todo el material ha sido restaurado con los últimos avances tecnológicos disponibles.

«The Beatles: Get Back», es la historia de cómo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr planeaban dar su primer concierto en directo en dos años, y muestra la composición y ensayos de sus catorce nuevas canciones, pensadas originalmente para ver la luz como acompañamiento a un álbum en directo. El film muestra por primera vez en su totalidad la última actuación en directo de The Beatles como grupo, el inolvidable concierto en la azotea de Savile Row, así como otras canciones y composiciones clásicas de los últimos dos álbumes de la banda, «Abbey Road» y «Let It Be».

El documental es la nueva colaboración de los Beatles con el tres veces ganador de un Oscar Peter Jackson (la trilogía de «El Señor de los Anillos» , «They Shall Not Grow Old»), y será presentado por The Walt Disney Studios en asociación con Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd. Ha sido dirigido y producido por Jackson junto a los productores Clare Olssen («They Shall Not Grow Old») y Jonathan Clyde («Eight Days A Week»), con Ken Kamins (la trilogía de «El Hobbit») y Jeff Jones de Apple Corps («Eight Days A Week») como productores ejecutivos. Jabez Olssen («Rogue One: A Star Wars Story») se encarga del montaje, y la música ha sido mezclada por Giles Martin («Rocketman») y Sam Okell («Yesterday»).

Michael Lindsay-Hogg, hijo de Orson Welles, y que ahora tiene ochenta años, trabajó con los Beatles grabando los anuncios promocionales de «Paperback Writer»/«Rain», «Hey Jude», y «Revolution», y filmó uno de los documentales más célebres sobre el grupo, «Let it be». También fue autor de otras obras maestras en el campo de los directos, como el mítico «Rock And Roll Circus» de los Rolling Stones.

La verdad sobre su ruptura

En declaraciones a The Sunday Times, Paul McCartney ha dicho que ver el documental ha sido «tranquilizador» porque demuestra que no se llevaban mal en aquella época, y que él no fue el culpable de la separación. «Ves la película y es como, 'Gracias a Dios, no es verdad'. Obviamente nos estamos divirtiendo juntos. Puedes ver que nos respetamos y estamos haciendo música juntos, y es una alegría ver cómo se desarrolla. Este metraje es la prueba. Compré el lado oscuro de la ruptura de The Beatles y pensé: ¡Oh Dios, tengo la culpa! Sabía que no la tenía, pero es fácil empezar a pensar eso cuando todos lo dicen. En el fondo de mi mente siempre estuvo la idea de que no era así, pero necesitaba ver pruebas. Hay una gran foto que Linda tomó, que es mi favorita, de John y yo trabajando en una canción, brillando de alegría. El material de este documental es el mismo. Se ve que los cuatro nos divertimos mucho. Y me encanta, debo decirlo porque es tal como era. Me recuerda que, aunque discutimos, como cualquier familia, nos queríamos, y eso se ve en la película».

Quién sabe. Quizá el título de «Get Back» («Volved») sea un presagio, y su estreno provoque una catarsis que culmine en la reunión más esperada de la historia del pop, aunque sea de los supervivientes. ¿Se imaginan un 2021 con Paul y Ringo juntos en la carretera?