Bob Dylan rompe su silencio: «Me enfermó ver a George Floyd torturado hasta la muerte» El legendario músico concede una entrevista exclusiva a «The New York Times» con motivo de su nuevo disco, «Rough and Rowdy Ways»

Bob Dylan es hoy una leyenda viva de la música que, a sus 79 años, aún sigue arrancándole canciones a la vida desde ese lugar mítico que solo él habita. Un lugar del que rara vez, apenas para sus conciertos, su música y, alguna vez, para conceder entrevistas. Ahora, el músico ha roto su silencio en una extensa entrevista con « The New York Times» que tiene como excusa su nuevo disco, «Rough and Rowdy Ways».

En la entrevista, realizada por el veterano Douglas Brinkley, repasa sus últimas canciones, pero también la actualidad. En la charla, claro, salió a colación el tema de George Floyd. Al respecto, Dylan dice: «Me enfermó a más no poder ver a George torturado hasta la muerte de esa manera (...) Fue más que feo. Esperemos que la justicia sea rápida para la familia Floyd y para la nación».

Brinkley le pregunta por un verso de su reciente canción « I Contain Multitudes», que reza: «Duermo con la vida y la muerte en la misma cama». El periodista aquí quiere indagar sobre si Dylan piensa «a menudo» en la muerte, ya que tiene casi 80 años. Y el bardo de Minnesota le responde: «Pienso en la muerte de la raza humana. El largo y extraño viaje del mono desnudo... La vida de todos es muy transitoria. No importa cuán poderoso o fuerte seas, en cuanto a la muerte todos somos frágiles. Pienso en ello en términos generales, no de manera particular».

En esta línea reflexiva y profunda, Dylan afirma que está preocupado por la hipertecnologización que nos rodea pero, reconoce, eso le ocurre «por tener cierta edad. Tenemos una tendencia a vivir en el pasado, pero solo somos nosotros. Los jóvenes no tienen esa tendencia. No tienen pasado, así que todo lo que saben es lo que ven y oyen, y creerán cualquier cosa. En 20 o 30 años a partir de ahora, estarán a la vanguardia. Cuando veas a alguien que tiene 10 años, él tendrá el control en 20 o 30 años, y no tendrá ni idea del mundo que conocimos». La respuesta la cierra así: «En cuanto a la tecnología, hace que todos seamos vulnerables. Pero los jóvenes no piensan así, no podría importarles menos. Las telecomunicaciones y la tecnología avanzada es el mundo en el que nacieron. Nuestro mundo ya está obsoleto».

Preguntado por el reciente fallecimiento de Little Richard, al que Dylan dedicó unas líneas en Twitter (algo muy inhabitual), el cantautor ha explicado que fue un gran motor para él («Encendió una cerilla debajo de mí»). Respecto a por qué no se le hizo demasiado a la música gospel de este, el autor de «Like a Rolling Stone» dice: «Probablemente porque la música gospel es la música de las buenas noticias y en estos días simplemente no hay ninguna. Las buenas noticias en el mundo de hoy son como un fugitivo, tratado como un matón y puesto a la fuga».

Luego, Brinkley le pregunta: «¿Qué canción de los Rolling Stones le gustaría haber escrito?» «Oh, no sé, tal vez "Angie", "Ventilator Blues", y qué más, déjame ver. Oh sí, "Wild Horses"», responde.