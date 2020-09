David Guetta y Sia lanzan «Let's Love» con un filtro de realidad aumentada Su single conjunto, «un himno de amor y esperanza», puede ser desconstruido y creado de nuevo por sus fans

Tras conseguir más de 2.000 millones de reproducciones con sus colaboraciones previas, David Guetta y Sia han vuelto a unir fuerzas en «Let's Love», su nuevo single conjunto que se ha publicado este viernes 11 de septiembre en todas las plataformas digitales.

«Let's Love» se ha producido y grabado durante el periodo de cuarentena, y a través de él mandan un mensaje de amor y esperanza al mundo. Al principio de la pandemia, David Guetta recaudó más de 1,5 millones de dólares para campañas contra la Covid-19 con sus directos online benéficos United At Home, realizados desde Miami y Nueva York, siendo vistos por más de 50 millones de espectadores. La sesión de David en Miami le ha llevado a conseguir el Guinness World Record por tener el mayor número de espectadores en una sesión de DJ en Facebook. David también ha logrado el Guinness World Record por ser el DJ con más likes en Facebook y por ser el DJ con más seguidores en Twitter.

Tras encabezar el cartel del festival virtual Tomorrowland's Around The World en el mes de julio, Hï Ibiza ha desvelado que David Guetta volverá a la isla en 2021 con su popular fiesta semanal 'F**k Me I'm Famous'. Mientras tanto, Guetta ha comenzado un movimiento en la escena electrónica con su nuevo sonido Future Rave. En colaboración con MORTEN, su EP conjunto 'New Rave' lanzado el pasado mes tiene a sus fans y a DJs deseando disfrutar estos temas en directo. Bajo su alias Jack Back, Guetta ha remezclado el tema de Joel Corry 'Head & Heart', #1 en UK. Además, también ha producido la canción benéfica «Pa' La Cultura» para la iniciativa filantrópica Human (X), un single en el que colaboran numerosos artistas latinos y que es una llamada de unión para todos los Latinos del mundo.

En paralelo a la publicación del single, Facebook e Instagram han lanzado un efecto de realidad aumentada (AR) que deconstruye la canción para que los fans puedan crearla de nuevo, y así obtener una vista de 20 segundos previa del nuevo sencillo tema que ha visto hoy la luz. Este proyecto se ha desarrollado con Spark AR, la plataforma de realidad aumentada de Facebook, y tendrá cuatro opciones que pueden ser activadas por el usuario. La primera opción se reproducirá por defecto al abrir el efecto, los otros tres se activarán mediante gestos faciales, como mover los labios, abrir la boca, mover la cabeza en señal de afirmación. El objetivo es usar los movimientos y expresiones para activar las capas de sonido en el momento adecuado y así lograr reproducir la canción en el orden correcto. Según Facebook, esta propuesta ofrecería una experiencia similar a la sensación que experimenta un productor musical cuando está construyendo una canción. De hecho, los usuarios tienen la opción de compartir sus temas con el propio Guetta, mediante el hashtag #Musicchallenge, para que él elija y divulgue las mejores versiones.

«Con Spark AR, cualquiera puede crear y publicar efectos de realidad aumentada en Facebook e Instagram. El lanzamiento de nuevas funciones impulsa a los usuarios a experimentar y tener nuevas experiencias a través de esta tecnología. Esperamos que ser pioneros en este campo con artistas de fama mundial, como David Guetta y Sia, brinde inspiración para una mayor experimentación y nuevas experiencias en la plataforma», explicó Caitlin Ryan, directora global de Creative Shop en Facebook en una nota de prensa.

El dúo David Guetta - Sia ya ha conseguido numerosos números uno con sus anteriores colaboraciones, empezando en 2011 con «Titanium», y siguiendo en años posteriores con «She Wolf (Falling To Pieces)», «Bang My Head» con Fetty Wap, o «Flames», entre otros.

El DJ más famoso del mundo

Guetta ha conseguido romper barreras para reconstruir las fronteras entre géneros y remodelar la dinámica de la industria musical. ‘When Love Takes Over’, su primer single del álbum ‘One Love’ (2009), alcanzó el Nº1 en Reino Unido, ‘I Gotta Feeling’ la canción que produjo a Black Eyed Peas, se convirtió en un éxito mundial, llegando a lo más alto de las listas de éxitos en 17 países. El éxito de Guetta ha sido enorme durante esta década. Globalmente, acumula más de 50 millones de discos vendidos, y cuenta con más de 10 billones de streamings. Ha recibido numerosos discos Platino y de Oro, fue nombrado ‘EDM Powerplayer’ por Billboard y ha ganado dos Premios Grammy, además de haber recibido seis nominaciones a dichos premios. Además, es un DJ prolífico en el estudio, que ha trabajado con artistas como Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Snoop Dogg, Martin Garrix, Usher, Sia, John Legend, Nicki Minaj, Sean Paul, Kelly Rowland, Showtek, Avicii, Ne-Yo y Akon, entre otros. Su séptimo álbum de estudio titulado ‘7’, incluye temas electrónicos como ‘2U’ con Justin Bieber, ‘Flames’ con Sia, ‘Don’t Leave Me Alone’ con Anne-Marie, ‘Goodbye’ con Jason Derulo, Nicki Minaj y Willy William, y ‘Say My Name’ con J Balvin y Bebe Rexha. Además, el disco también incluye un segundo EP con sonidos de música dance grabado bajo su alias Jack Back.