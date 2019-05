¿Cómo era una gira de Queen? Las manías y rabietas de Freddie Mercury El fotógrafo Peter Hince estuvo desde los 70 a los 80 girando por el mundo con la banda inglesa, para la que desempeñaba el puesto de jefe de «roadies»

El fotógrafo Peter Hince estuvo durante los años 70 a 80 girando por el mundo con Queen, banda que vuelve a estar en boca de todos por el lanzamiento de su película «Bohemian Rhapsody», y en su labor de jefe del equipo de «roadies» presenció muchas de las rabietas y exigencias de Freddie Mercury y llegó a escribir un libro sobre el mismo llamado: «Queen Unseen: My life with the greatest rock band of the 20th century».

En el libro, además de publicar preciosas fotos realizadas en todos estos años que estuvieron de trasiego juntos, Hince cuenta que incluso un día de alto estrés psicológico con la banda en donde llegó a decir: «¡No puedo hacerlo! ¡Simplemente no puedo seguir! ¡El espectáculo tendrá que ser cancelado!», según recoge «The Mirror».

Escrito en 2011, Hince narra en primera persona cómo eran los cuatro miembros (Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon) entre bambalinas y, según recoge «Culto», la banda no exigía cambios cuando actuaban en recintos pequeños como teatros pero, sin embargo, si lo hacían en recintos grandes tipo estadio deportivo había que «redecorar» los camerinos para que fueran «una visita digna de Queen».

Por otro lado, Mercury pedía que hubiera sobre su piano vasos con champán, que Hince cambiaba dice por agua mineral, y viejo truco de divos exigían que, en los días que estaban tensos, los teloneros bajaran su volumen para poder «prepararse en paz». Y sonar más fuerte ellos, claro...

Una vez terminados los conciertos, los hábitos de cada miembro del grupo, según recoge «Culto», era diferente. El baterista Taylor solía relajarse bebiendo, Freddie tomaba refrescos y strepsils (pastillas para la garganta) mientras Deacon fumaba y May se retiraba a descansar en solitario.

Queen más rico que la Reina

Según una noticia que ha generado gran curiosidad el pasado fin de semana publicada por «The Sunday Times», los miembros de Queen son más ricos que la Reina de Inglaterra, debido claramente por el enorme éxito cinematográfico que ha supuesto la película del año pasado.

Según la «Rich List 2019» de «The Sunday Times», que será publicada completamente el próximo fin de semana, los miembros de la banda británica -en conjunto- acumulan una fortuna por sobre los 445 millones de libras. Con lo que superan, por ejemplo, un estimado del patrimonio de la Reina Isabel II, que según la medición es de 370 millones de libras.