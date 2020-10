El Club de los 27, abierto hasta el amanecer

El mito del blues que hizo un pacto con el Diablo para tocar la guitarra mejor que nadie inauguró este club en 1938. Antes que él, hubo un artista de música popular (ragtime, para ser exactos) llamado Louis Chauvin que también murió a los 27 años. Pero su nombre no ha llegado a trascender.

Después de Robert Johnson, a los 27 años murieron Nat Jaffe (jazz), Jesse Belvin (R&B), Rudy Lewis (cantante de The Drifters), Joe Henderson (R&B), Rockin' Robin Roberts (de los Fabulous Wailers), Malcolm Hale (rock) y Dickie Pride (rock), pero la segunda entrada célebre en el club fue la de Brian Jones, muerto en su piscina el 3 de julio del 69. A partir de ahí, sería una auténtica cascada.

Alan Wilson

El formidable guitarrista de Canned Heat, y cantante de sus dos temas más famosos («On the road again» y «Goin' up the country»), murió justo dos meses después que el fundador de los Stones. Antes, había tenido el placer de re-enseñarle al mismísimo Son House sus propias canciones para que pudiera volver a la carretera tras décadas de inactividad.