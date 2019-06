Esta es la «Black Strat», la guitarra más cara de la historia La colección de David Gilmour, legendario miembro de Pink Floyd, se ha subastado por más de 19 millones de euros, lo que la convierte en la venta de instrumentos musicales más valiosa hasta ahora

Christie's ha subastado la colección de guitarras David Gilmour por un total de 19.035.147 euros, lo que la convierte en la venta de instrumentos musicales más valiosa en la historia.

La joya de la corona entre las 126 guitarras, la icónica «Black Strat», no ha defraudado. Esta Fender Stratocaster de 1969 que ha acompañado al legendario miembro de Pink Floyd durante toda su carrera ha alcanzado un récord mundial para un instrumento de sus características.

Esta guitarra, fundamental para la composición de «The Dark Side of the Moon» y «The Wall», considerados dos de los álbumes más importantes de la historia de la música, ha sobrepasado con creces el precio estimado de salida y ha llegado hasta los tres millones y medio de euros (3.503.127 para ser exactos).

La subasta, que ha empezado una hora más tarde de lo previsto debido a la cantidad de posibles pujadores que han acudido a la cita en el Rockefeller Center, ha batido más récords todavía.

La «White Fender Stratocaster #0001» que el miembro de Pink Floyd ha usado constantemente tanto en grabaciones como en conciertos ha sido la más cara de la historia durante unos segundos, hasta que le llegó el turno a la «Black Strat». El intrumento, con el que se grabó «Another Brick in the Wall (II y III)», ha superado el millón y medio de euros (1.599.000).

Las ganancias de la subasta serán donadas a la organización benéfica ClientEarth.