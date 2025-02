La agenda online del fin de semana: Flamenco Vacuna Fest, Concierto del 1 de mayo y un maratón musical de 24 horas También habrá conciertos en streaming de Nikki Hill, Mike Farris, The Tallest Man on Earth y muchos otros artistas

Este primer fin de semana de mayo también habrá una buena tanda de actuaciones en «streaming», entre las que destaca el festival Remote Utopias, una maratón de veinticuatro horas seguidas de música que contará con artistas como Tame Impala, Erykah Badhu, Jorja Smith, Weyes Blood o Skrillex, entre muchos otros, y que se podrá escuchar en la web de la emisora NTS (https://www.nts.live/) desde las once de la mañana del sábado hasta la misma hora del domingo.

Hoy viernes a las 16:30 arranca el Flamenco Vacuna Fest, un macroconcierto digital con Farruquito, María Toledo, Alfredo Tejada, Remedios Amaya, Pedro El Granaíno, Esperanza Fernández, Antonio Canales, Ana Morales y más artistas, que se podrá ver en Instagram.

A las 17:00 en Facebook empezará el Everywhere Now Online Festival con músicos de blues, country y folk, y también a esa hora arranca el Concierto 1 de Mayo, que reúne a Marwan, Rozalén, Ismael Serrano, Nacho Campillo, Sole Giménez, Javier Ojeda, Pedro Pastor, Efecto Mariposa o Juan Pinilla, entre otros (en sus redes sociales).

A las 18:00 será el turno de José Madero en su cuenta de Instagram, y a la misma hora se celebrará el Dreamworld Online Charity Music Festival, de música electrónica, en su web oficial.

Love From Philly también se verá desde una web oficial, con G. Love, John Oates, Freeway, Kurt Vile, Lauren Hart y otros artistas estadounidenses..

Para terminar el viernes, se podrá ver a Fred Hersch en Facebook a las 19:00, a Eric Bibb en la misma red social a las 20:00, y el Mantita Fest en Instagram a las 20:05, con varios participantes de la escena independiente.

A las 21:00 actuarán The Railthin Brothers en Facebook, y The Tallest Man on Earth en YouTube Live. Cerrarán la jornada Eli Paperboy Reed (22:00, Facebook), Izaro (22:00, Facebook) y Melissa Etheridge (00:00, Facebook).

El sábado , los noctámbulos podrán ver a Nikki Hill (03:00, Facebook), y ya por la mañana comenzará el festival Remote Utopias comentado anteriormente.

A las 14:00, Hungry Heart harán un Tributo a Springesteen, y a las 16:30 volverá el Flamenco Vacuna Fest. A las 19:00 los fans del género podrán seguir con el Red Panorama Flamenco, con José Mercé, La Moneta, La Negra y otros artistas. A las 22:00, actuarán Larkin Poe.

El domingo , la lista de actuaciones online incluye a Erin Harpe (01:00), Madeleine Peyroux (01:00), Aint Nothin But..Separation Blues Festival (17:00), The Kennedys (20:00), Karim Vitas Jr (20:15), o el gran Mike Farris (22:00).